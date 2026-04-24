La pérdida de poder adquisitivo de salario real llevó a que las pequeñas y medianas empresas achiquen su estructura de costos. Como se manejaban con varios bancos empezaron a cerrar cuentas para quedarse con menos. Por algo la cantidad de cuentas corrientes tuvieron una baja de casi 300.000 entre junio y diciembre pasado, últimas cifras del Banco Central, al descender de 8,75 millones a 8,46 millones. Las cuentas sueldo cayeron 300.000 en un mes, al bajar de 10,3 millones en diciembre a 10 millones en enero, último dato del BCRA, y hay 28.000 empresas menos que acreditan haberes. “Sin lugar a dudas, se advierten signos de reducción en el espectro empresario que se traduce en una menor cantidad de cuentas sueldos y también de empresas que abonan sueldos a través del depósito de los fondos en la cuenta de los empleados”, advierte Andrés Méndez, titular de AMF Economía. “La baja de las cuentas corrientes opera en similar sentido dada su utilización prioritaria dentro del ámbito de empleadores, por encima de los particulares que puedan utilizar cuentas corrientes”, completa. “También estamos teniendo más bajas que altas de clientes, en especial del segmento microempresas, que es facturación de 0 a $ 1000 millones. Cierran las cuentas, porque en general ese tipo de clientes en épocas malas como esta, sólo tiene un banco y no varios como tenía antes, principalmente porque no le dan los costos”, detallan en el sistema financiero. Ante este escenario, empezaron a hacer bonificaciones de todo tipo para evitar perder cartera de clientes, entonces en algunos casos bonifican el 50% del costo del mantenimiento de cuenta por varios meses, o incluso hasta lo dan sin cargo durante un mes, para que el cliente pueda seguir transaccionando con la entidad. La otra novedad es que las entidades aumentaron la restricción para apertura de cuentas empresas, tanto por los niveles de morosidad como de fraude, y decidieron frenar las aperturas por onboardong digital. “Ahora se pide KYC”, revela un banquero, en alusión al know your customer, el famoso conozca a su cliente. “En el onboarding no se pedía porque iba con validación biométrica y validación de domicilio con Nosis o Veraz. Ahora se agrega una nota firmada por el gerente de sucursal que visitó al cliente, además de sacarle foto al local o comercio. Es decir toda apertura pyme requiere doble verificación”, explica. Entre los fraudes hay de todo, desde que simulaban el home banking del banco y sacaban claves y CBU, hasta el armado de SAS o sociedades truchas para sacar créditos fácil.