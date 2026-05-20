El dólar blue hoy miércoles 20 de mayo cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta tras una suba de $ 15 en la jornada previa.

No obstante, desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 95 (contra $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 20 de mayo se ofrece sin cambios a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa, que cerró abril con una variación mínima (subió solo $ 10 respecto de marzo), se ubica $ 60 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,05%.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1846 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $ 1367,30 para la compra y $ 1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1740,36.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante mayo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 3,4% correspondiente al dato del IPC de marzo 2026.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este martes la entidad adquirió u$s 144 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 8603 millones en 78 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.062 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 20 de mayo

El dólar blue hoy miércoles 20 de mayo cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1370 $ 1420 Dólar Blue $ 1415 $ 1435 Dólar Mayorista $ 1367,30 $ 1417,20 Dólar MEP $ 1431,60 $ 1432 Dólar CCL $ 1486,5 $ 1491,6

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 20 de mayo

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 20 de mayo se consigue a $ 1486,5 para la compra y $ 1491,6 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 20 de mayo

El dólar MEP hoy miércoles 20 de mayo se ubica a $ 1431,60 para la compra y $ 1432 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 20 de mayo

El dólar oficial hoy miércoles 20 de mayo opera a $ 1420 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.360,000 1.410,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.370,000 1.420,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.365,000 1.415,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.365,000 1.415,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.374,000 1.424,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.360,000 1.420,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.365,000 1.415,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.375,000 1.415,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.365,000 1.415,000 BRUBANK S.A.U. 1.365,000 1.408,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.370,000 1.420,000 BANCO MACRO S.A. 1.360,000 1.420,000 BANCO PIANO S.A. 1.370,000 1.415,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.370,000 1.420,000

El mentor de Milei advirtió por un atraso cambiario del 30% y le puso precio al dólar a fin de año

En medio de especulaciones sobre el valor al que puede llegar el dólar a fin de año, el economista Orlando Ferreres , uno de los más escuchados de la City y quien supo ser mentor de Javier Milei, señaló que el tipo de cambio no refleja una paridad de equilibrio.

El titular de la consultora OJF & Asociados puso la lupa sobre la necesidad de un ajuste de la cotización para acompañar la inflación. En ese sentido, anticipó una cifra concreta al valor que debería tener la divisa a fin de año.

Leé la nota completa en este enlace.