El mercado de renta variable global transita por una de las encrucijadas más complejas de los últimos años. La vertiginosa carrera de Wall Street, apuntalada casi con exclusividad por el avance de la inteligencia artificial (IA), catapultó retornos extraordinarios que reviven, casi que día a día, el apetito por el riesgo.

Sin embargo, detrás de las pizarras en verde y las valuaciones récord, las mesas de dinero operan bajo un clima de tensa calma.

Una reciente radiografía global elaborada por Janus Henderson Investors, una de las gestoras de fondos más grandes del mundo, a la que El Cronista tuvo acceso (sobre el segmento de inversores de patrimonio medio-alto) deja al descubierto que el optimismo estructural de largo plazo “convive con temores sistémicos muy profundos a corto plazo”.

¿Qué le quita el sueño a los inversores y qué factores macroeconómicos los justifican?

El profundo análisis concluye que nueve de cada 10 inversores ven riesgos en el boom de la inteligencia artificial. Los tres focos de temor.

“La IA será probablemente la temática estructural más importante de nuestra vida”, sostuvo Denny Fish, portfolio manager del equipo de Tecnología e Innovación Global de Janus Henderson Investors.

Sin embargo, advirtió que el fenómeno también generará fuertes diferencias entre compañías ganadoras y perdedoras. “Los inversores necesitan paciencia y disciplina, porque no todas las empresas vinculadas a la IA van a capturar el mismo valor”, explicó.

1. El riesgo de una corrección sistémica: ¿Valuaciones justificadas o burbuja financiera?

El temor con mayor consenso en el mercado es, sin dudas, el de la sostenibilidad de los precios actuales en el sector tecnológico. Nada menos que el 67% de los inversores institucionales y privados bajo estudio tepme la formación de una burbuja financiera o una corrección severa del mercado de renta variable en los próximos 12 meses.

¿Por qué ocurre? El mercado opera bajo el sesgo del FOMO (miedo a quedarse afuera, por sus siglas en inglés), lo que ha concentrado los flujos de capital en un puñado de firmas tecnológicas de gran capitalización. Los múltiplos de valuación (Price-to-Earnings y EV/Sales) en estos activos se encuentran en niveles históricamente elevados.

El documento concluye que los inversores temen que el ritmo de monetización real de la inteligencia artificial en los balances corporativos no logre convalidar las altísimas expectativas implícitas en los precios de las acciones.

La memoria emotiva de la burbuja puntocom del año 2000 opera como un recordatorio constante de que las revoluciones tecnológicas genuinas suelen purgar excesos de valuación antes de consolidarse.

Al margen de la información, este miércoles presente resultados trimestrales Nvidia, la locomotora de Wall Street. El mercado espera que la compañía registre ingresos por u$s 79.100 millones (un aumento del 80% en un año), ganancias por acción de u$s 1,77 y un ingreso neto, o beneficio, de u$s 43.130 millones, más del doble en comparación con el año anterior.

El mercado proyecta otro reporte monstruoso para esta tarde; sin embargo, la duda es si Nvidia podrá romper trimestre a trimestre las expectativas y si sus previsiones futuras (guidance) serán suficientes para deslumbrar a un mercado cada vez más exigente.

2. La crisis de confianza en el algoritmo: sesgos y seguridad de datos

El segundo gran foco de desconfianza es endógeno a la propia tecnología y afecta directamente las estrategias de asignación de activos (asset allocation). A pesar de la familiaridad generalizada con los modelos de lenguaje y la automatización, más del 70% de los inversores rechaza delegar sus decisiones patrimoniales de forma directa a una IA. Los limitantes clave declarados son:

Sesgos y conflictos de interés (75%): El temor a que los algoritmos recomienden p roductos financieros estructurados que beneficien más a la entidad emisora que al rendimiento de la cartera.

Vulnerabilidad y ciberseguridad (74%): El riesgo sistémico de filtración de datos financieros sensibles y hackeos a plataformas automatizadas.

¿Por qué ocurre? En la gestión de patrimonios, el factor fiduciario y la rendición de cuentas se mantienen analógicos. Ante escenarios de alta volatilidad o cisnes negros, los inversores necesitan el discernimiento estratégico de un asesor humano. El estudio arrojó un comportamiento psicológico de asimetría analítica muy marcado: los inversores tienden a desconfiar de una IA si esta proyecta un escenario hiperoptimista (como una suba del 20% en el S&P 500), pero le otorgan máxima credibilidad y seriedad si proyecta una catástrofe de igual magnitud.

“El miedo, en las finanzas, siempre potencia el sesgo de confirmación”, explican desde Janus Henderson.

Para Matt Sommer, Head of Specialist Consulting Group de Janus Henderson, el gran desafío será encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y confianza humana.

“La conexión personal y la toma de decisiones liderada por personas no van a desaparecer. De hecho, la IA podría hacer que esas cualidades sean todavía más valoradas”, concluyó.

3. La erosión de la confianza y la falta de transparencia en el canal de asesoramiento

El tercer miedo no se mide en puntos básicos ni en ratios de volatilidad, sino en la calidad de la relación institucional. Existe un profundo recelo a la automatización silenciosa: el 79% de los inversores asegura que se sentiría incómodo o directamente rescindiría la relación si descubre que su asesor financiero utiliza herramientas de IA para gestionar su cuenta sin habérselo informado de forma explícita.

¿Por qué ocurre? La opacidad regulatoria en torno al uso de la IA genera desconfianza. Los inversores convalidan de buen grado que las firmas utilicen tecnología de frontera para eficientizar procesos de back-office (automatización administrativa, reportes educativos, análisis de datos macro). De hecho, el 87% lo ve aceptable.

Sin embargo, el límite es tajante en el front-office: un 40% rechaza que la comunicación directa (mails, mensajes) sea suplantada por un bot, y un tercio prohíbe que las recomendaciones tácticas de inversión sean delegadas al algoritmo.

La industria financiera se enfrenta al desafío de entender que la IA es un excelente copiloto analítico, pero un pésimo sustituto de la empatía y la responsabilidad humana.

El veredicto del mercado

El inversor actual no es necesariamente bajista (bearish). De hecho, el 61% prevé retornos sustanciales a cinco años vista gracias al incremento de la productividad que traerá la IA.

Lo que hoy experimenta el mercado es prudencia analítica. Tras trimestres de subas ininterrumpidas, el principal motor de riesgo es la asimetría entre las promesas de la tecnología y la cruda realidad de las tasas de interés y los márgenes netos de las compañías.

En un mercado donde el margen de error se ha reducido al mínimo, la transparencia y la gestión de riesgos humanos cotizan, más que nunca, a la prima más alta.