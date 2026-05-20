Durante décadas, el inodoro tradicional fue un elemento inalterable en los hogares. Sin embargo, los avances tecnológicos están transformando este espacio.

El nuevo Numi 2.0 de Kohler combina diseño minimalista con funciones inteligentes que lo convierten en una pieza de lujo para el baño.

Cómo surgió esta nueva tecnología

La tendencia no es exclusiva de Estados Unidos. En Japón, los washlets llevan años liderando esta revolución, ofreciendo limpieza con agua, secado con aire caliente y eliminación del papel higiénico.

Lo que parecía ciencia ficción ahora es realidad: el inodoro tradicional está quedando atrás y el futuro apunta a la automatización total.

Este dispositivo no solo cumple la función básica, sino que incorpora tecnología de última generación para mejorar la experiencia del usuario. Desde comandos por voz hasta iluminación LED personalizada, el concepto de “ir al baño” nunca fue tan sofisticado.

Se despide el inodoro: así es el nuevo dispositivo que lo reemplazará para siempre de todas las casas (foto: archivo).

¿Cómo opera el inodoro inteligente?

El Numi 2.0, presentado en la feria CES y destacado por El Debate, detecta al usuario y levanta la tapa automáticamente, ajustando la cantidad de agua según el tiempo de uso. Además, desodoriza y desinfecta para evitar malos olores.

Entre sus funciones más notables se encuentra la integración con Amazon Alexa, lo que permite controlar la temperatura del asiento, reproducir música o consultar el clima mediante simples comandos de voz.

Asimismo, incluye un sistema de bidet avanzado con varilla de acero inoxidable, ajustes de presión y temperatura y un secador de aire cálido. Todo ello orientado a eliminar el papel higiénico y mejorar la higiene personal.

Por si fuera poco, dispone de iluminación LED multicolor para crear ambientes personalizados, desde tonos relajantes hasta luces sincronizadas con música.

Ventajas del inodoro inteligente

Los inodoros inteligentes no solo brindan confort, sino que también son más higiénicos y sostenibles. La limpieza con agua reduce bacterias y microorganismos, algo que el papel no logra.

Además, disminuyen el consumo de agua gracias a sistemas de descarga optimizados y eliminan la necesidad de productos químicos agresivos, como señala Terra en su informe sobre tendencias 2025.

El inodoro se aleja: así es el novedoso dispositivo que lo sustituirá para siempre de todas las casas (foto: archivo)

Otro beneficio es la autolimpieza: estos dispositivos se desinfectan automáticamente, evitando la tarea manual y garantizando una higiene impecable. Algunos modelos incluso incorporan luz ultravioleta para esterilización profunda.

La comodidad y el diseño del hogar son prioridades, por lo que invertir en un inodoro inteligente puede mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Es rentable invertir en el Numi 2.0 a largo plazo?

El costo permanece como un impedimento para numerosas personas. El Numi 2.0 se encuentra en el rango de u$s 9.800. A pesar de la elevada inversión inicial, un número creciente de individuos acepta esta tecnología, considerándola como una solución durable.

De manera similar a lo ocurrido con otros aparatos domésticos, es previsible que los precios disminuyan con el tiempo y que surjan alternativas más asequibles.

Inodoros inteligentes: salud, higiene y confort en el hogar

Los inodoros inteligentes también incluyen funciones de control de salud. Algunos modelos realizan análisis de orina y ofrecen recomendaciones personalizadas para mejorar el bienestar del usuario.

A medida que la tecnología avanza, nuevas opciones de financiamiento surgen. Varias compañías ofrecen planes a plazos, facilitando el acceso a modelos de inodoros de lujo.