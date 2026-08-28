Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 28 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.154,91 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 3.68%, mientras que en el último año cayó 17.03%, señalando una recuperación reciente en un contexto de tendencia anual bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.37%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.56%.

En las últimas seis sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar cayó dos jornadas, repuntó brevemente, volvió a ceder y luego encadenó seis subas, cerrando con tendencia alcista y por encima del nivel inicial.

La cotización del Dólar hoy sigue una tendencia positiva tras seis días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en la confianza hacia la moneda en el mercado.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 28 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deben pagar 315490.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 630981.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1577454.95 pesos colombianos.