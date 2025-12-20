¿Apoyo o rechazo? Qué dice la calle de las reformas de Milei para el mundo laboral, previsional y penal

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella registró en diciembre una caída del 1,07%, ubicándose ahora en 45,55 puntos.

El retroceso interrumpe la recuperación que venía mostrando el indicador en los últimos meses y profundiza la distancia con el máximo alcanzado en enero de este año, cuando había llegado a 47,38 puntos.

La medición realizada entre el 1 y el 15 de diciembre muestra que el índice se ubica ahora un 3,86% por debajo de aquel pico registrado al inicio de 2025.

En la comparación interanual, el ICC también exhibe un descenso del 1,04% respecto a diciembre de 2024, aunque acumula una suba del 28% desde el piso alcanzado en enero del año pasado, tras las primeras medidas del gobierno de Milei.

El panorama regional presenta contrastes marcados. La Ciudad de Buenos Aires fue la excepción positiva con un salto del 21,01% en el mes, consolidándose como la región con el índice más alto (48,31 puntos) y superando en un 14,55% el nivel de hace un año.

En el otro extremo, el interior del país sufrió la peor caída mensual con un descenso del 7,82%, situándose un 8,70% por debajo de diciembre de 2024.

El Gran Buenos Aires también mostró debilidad con una baja del 2,49% en el mes y se ubica apenas un 0,30% por debajo del nivel de un año atrás. La región metropolitana mantiene el índice más bajo de las tres zonas analizadas, con 43,61 puntos.

Por su parte, el análisis por componentes revela que el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles fue el más golpeado, con una caída del 3,38% en diciembre. Este indicador, que mide la disposición a realizar compras importantes, alcanzó los 34,42 puntos, aunque en la comparación anual todavía muestra un crecimiento del 5,54%.

La Situación Macroeconómica retrocedió un 0,53% en el mes, mientras que la Situación Personal prácticamente se mantuvo estable con un leve avance del 0,03%.

La brecha por nivel de ingresos se amplió en diciembre. Los hogares de ingresos altos mantuvieron su índice sin cambios en 47,41 puntos, mientras que los de ingresos bajos registraron una fuerte caída del 4,47%, ubicándose en 43,22 puntos.

Esta divergencia refleja que la desaceleración del optimismo está afectando con mayor intensidad a los sectores de menores recursos.

Tanto las expectativas a futuro como la percepción del presente mostraron deterioro. Las Condiciones Presentes cayeron un 1,70% respecto a noviembre, aunque en la comparación anual todavía están un 4,74% arriba. Las Expectativas Futuras, en tanto, disminuyeron un 0,66% en el mes y se encuentran un 4,45% por debajo de diciembre de 2024.

El relevamiento de la Universidad Di Tella se realiza sobre una muestra de 1.000 casos en grandes centros urbanos de todo el país, con un margen de error del 3,5%. El índice combina preguntas sobre la situación económica personal, las perspectivas macroeconómicas y la disposición a realizar compras de bienes durables e inmuebles.

La caída de diciembre deja en evidencia que, después de varios meses de mejora gradual y de la algarabía post elecciones, el ánimo de los consumidores volvió a enfriarse.

Así, con el año 2025 a punto de cerrarse, el ICC se ubica prácticamente en el mismo nivel que hace 12 meses, mostrando que la confianza no logra despegar de manera sostenida.