Cómo aprovechar las opciones de inversión que ofrece tu banco y cuál es la más conveniente para vos

En el mercado financiero existen diversas opciones para invertir e intentar mejor tu economía. Los distintos bancos ofrecen alternativas para potenciar tu dinero.

Los plazos fijos son una gran oportunidad para depositar dinero y generar intereses. Se puede ingresar dólares o pesos, y hay distintos periodos en los que podés hacer trabajar tu dinero.

La tasa de interés en pesos pierde con la inflación y presiona al dólar

Plazo fijo renovado: tras la nueva medida del BCRA, ¿cuánto gano ahora si invierto $ 150.000, $ 200.000 y $ 300.000?

Bancos: ¿cuál es la opción de inversión que te conviene?

Si bien el plazo fijo es una de las alternativas de inversión más seguras por su bajo riesgo, hay distintas opciones para invertir según tus intereses. Las más utilizadas son la compra de dólares o el Fondo Común de Inversión.



Plazo Fijo o Fondo Común de inversión: ¿qué opción conviene? (Foto: Archivo)

Los Fondos Comunes de Inversión son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuotapartes. Todos los días ese dinero puede generar rendimientos a partir de una rentabilidad anual estimada a la que siempre podrás tener a la vista.

El valor de la cuotaparte se calcula dividiendo el valor de mercado del patrimonio del fondo entre el número de cuotapartes en circulación.

A diferencia del plazo fijo, podés seguir utilizando tu dinero y no hay un periodo mínimo de permanencia. Sin embargo, los FCI no cuentan con garantías, no es posible asegurar resultados de inversión.

Para saber de qué manera te convierte invertir, siempre es importante tener en cuenta la inflación mensual y las tasas de interés.

Compre sin IVA: qué día empezará la devolución del 21%

Tarjeta Alimentar: con el segundo tramo de refuerzo, confirman la primera fecha de cobro de octubre 2023

¿Cuáles son las diferencias para invertir en los distintos bancos?

Los bancos de Argentina tienen algunas diferencias para solicitar las distintas formas de capitalizar tu dinero.

Para invertir en un Fondo Común de Inversión en el Banco de la Nación Argentina tenés que acercarte a tu sucursal y elegir entre 14 tipos de FCI. Mientras que si querés invertir en un plazo fijo, podés hacerlo de forma online o desde la app del banco.

Mientras que para invertir en el Banco Macro, ya sea en FCI o en plazo fijo, podés hacerlo directamente desde la aplicación de tu Home Banking.

Por otro lado, para realizar inversiones de dinero en el Banco Galicia, accedé desde la aplicación en tu celular. El más utilizado dentro del banco se llama Fondo Fima y dentro de él hay distintos tipos de inversión: fondos de plazo fijo, de bonos y de renta.