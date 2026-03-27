El dólar oficial volvió a caer, en esta ocasión 0,7%, para descender a $ 1390, mientras que el descenso del MEP de 0,4% lo llevó a $ 1399, quebrando la barrera de los $ 1400. El Gobierno aprovecha para seguir con el sendero en forma ininterrumpida de bajar las tasas a través del Banco Nación. La semana pasada la había bajado del 24 al 23% y ahora lo hizo al 22%, como forma de marcar la cancha para que el resto de las entidades haga lo mismo. Con el 22%, al igual que BNA, quedaron Santander y Credicoop, por delante del 21% que pagan Galicia, BBVA y Ciudad, mientras en ICBC rinde 23%, en Macro 24% y en el Provincia 25%. Si bien las tasas se presentan negativas frente al último IPC de 2,9%, lo que hay que ver es la inflación proyectada más que la pasada. En este sentido, el mercado está trabajando con una combinación de hipótesis de inflación más alta de lo prevista para el año (casi 28%), con riesgo de que sea mayor si la crisis del petróleo se extiende. “La clave hacia adelante pasará por entender qué dinámica siguen los depósitos y el crédito y si se recupera o no el crédito, porque de ello dependerá el punto de equilibrio de las tasas”, revelan en MegaQM. Mientras, monitorean el frente externo para ver si se mantienen o no las presiones inflacionarias y el sesgo que eso genera sobre el equilibrio de tasas. Si esto se mantiene, el mercado puede seguir presionando sobre la curva CER, ya que si bien se ha generado una fuerte compresión, en el tramo medio-largo mantiene tasas reales positivas y da cobertura contra el riesgo de aceleración por shock de oferta de petróleo.