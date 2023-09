Salen depósitos de argentinos en Uruguay: dónde se están yendo

Los depósitos totales de no residentes en Uruguay han caído al 8%, desde un máximo del 41,5% en 2001, según declaró a Reuters el presidente del Banco Central de Uruguay, Diego Labat.

La economía uruguaya creció muchísimo, y eso ayudó a bajar la proporción de no residentes. Mariano Sardáns, CEO de FDI, recuerda que en 2001 Uruguay era "la" plaza de los argentinos, que hoy, 22 años después, están muchísimo más sofisticados usando entidades financieras en los Estados Unidos.

Rememora que, en su comienzo, la salida fue a Europa, en especial a Suiza, país que en los últimos años perdió muchos activos por el mal servicio, por costos caros y a partir de la crisis del Credit Suisse.

"Fue ahí que se consolidó como destino los Estados Unidos. Los no residentes en Uruguay, en su gran mayoría argentinos, se dieron cuenta que hoy Estados Unidos es la plaza por servicio, por costo, por seguridad institucional y por praxis. La banca privada uruguaya ya no existe, y son cada vez menos los bancos por la presión que ejerce el sindicato bancario uruguayo", detalla Sardáns.

AFIP vigila

El principal motivo por el que muchos de los argentinos decidieron mudar sus depósitos bancarios de Uruguay a otras plazas es el intercambio de información que existe entre los dos países.

Los bancos uruguayos, además, se quejan porque los argentinos no generan comisiones; su negocio es venderles la tarjeta de crédito, de débito, los seguros, pero los argentinos no quieren. Al no tener depósitos por grandes sumas, pasó a no ser conveniente a un sector que domina el Santander, con 30%, seguido por el Itaú, con 20 por ciento.

Declarar fondos

"Además, muchos son los bancos uruguayos que comenzaron a solicitar certificaciones contables que demuestren que los fondos de los depositantes argentinos fueron debidamente declarados en la Argentina", advierte Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding.

Incluso, cuenta que en los últimos meses la AFIP comenzó a mostrar la información que recibe desde Uruguay en el micrositio "Nuestra Parte", lo que hace que muchos contribuyentes decidan trasladarse a otras plazas: principalmente, Estados Unidos.

Martin Litwak, especialista en cuestiones impositivas, agrega otro dato a tener en cuenta: "Desde que Uruguay se plegó al intercambio automático de información de la OCDE, el dinero no declarado de los argentinos fue hacia los Estados Unidos, cuyo intercambio de información es más limitado, más tardío y no con todos los países".

Burocracia

Uruguay, en cambio, al ser parte de este reporte automático de información, deja de ser atractivo para el dinero negro. "Además, la plaza uruguaya es más burocrática para la apertura de cuentas, incluso con dinero declarado, razón por la cual resulta más sencillo tener cuentas en otros países que en Uruguay", completa.

Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, pone énfasis en otro aspecto a tener en consideración: el flujo de fondos existente que sale de las cajas de ahorro de Uruguay para colocarlo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. "Hay un aluvión de fondos yendo para colocar y hacer tasa, ya que es un 5,5% anual sin riesgo", concluye.