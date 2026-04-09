La baja de las tasas pasivas sigue sin parar, al punto que el Nación, que suele ser quien marca la cancha, al ser la entidad que comanda el Ministerio de Economía, bajó la tasa al 21%, y las demás entidades le siguieron los pasos, al punto de que ya hay algunas que pagan menos del 20%. El Galicia bajó la tasa de depósitos a 30 días al 19,5%, Santander y Ciudad al 20%, Credicoop y Comafi al 21%, BBVA al 22%, ICBC al 22,5%, Hipotecario y Provincia al 23% y Macro al 24%, que pasa a ser el que más paga entre las grandes entidades. En cuanto a las demás que informan sus tasas al Central figuran Bibank 24%, Mariva con 25%, Banco del Sol 25,5%, Reba 26%, Bica y Crédito Regional 27%, Meridian 27,25% y Voii 27,5%. Un síntoma de esta baja de tasas es lo que ocurre en el mercado de capitales. Las cauciones se derrumbaron y llegaron a una tasa mínima del 11,6%. “No parece tener que ver con alguna modificación de la operatoria diaria del BCRA, dado que el mínimo del día en esa rueda fue de 18%. También se volvió a ver una suba del volumen operado hasta los $ 2,83 billones, aunque aumentando cada día”, revelan desde la consultora Outlier. “El colchón de liquidez del sistema financiero creció levemente en las últimas dos jornadas tras haber arrancado el mes en $ 1 billón y las tasas se acercaron un poco más al piso de 20% que fija el BCRA en la rueda”. “Sin embargo, con la curva de tasa fija en rendimientos mínimos de la era Milei, a las curvas soberanas les cuesta seguir comprimiendo a pesar de la estabilidad del dólar que permite al Central inyectar más pesos”, coinciden en la consultora 1816. El riesgo país argentino cerró en 575 puntos básicos, con una compresión diaria de 35 puntos, en una rueda marcada por el cambio de clima global tras la desescalada en Medio Oriente. Los bonos soberanos en dólares cerraron con subas generalizadas a lo largo de toda la curva. Tanto los globales como los bonares mostraron avances diarios en torno al 1% al 2%, con buen desempeño en los tramos medios y largos (GD35, GD38, AL35, AL38). El contraste con otros emergentes, es decir, países de alto riesgo como Ecuador, Turquía o Egipto también mostraron subas en la jornada, pero con variaciones más moderadas y, sobre todo, con una dinámica mucho más estable en el tiempo. En términos de valuación relativa, Argentina sigue en otra liga: los rendimientos de los bonos se mantienen en torno al 8% al 10% en la parte corta y superan el 10% en la larga, niveles que implican una prima de riesgo muy superior a la de sus pares. Esto confirma que, más allá del rebote reciente, el mercado todavía exige señales más concretas para validar una compresión sostenida del riesgo soberano. Los ADR argentinos en Wall Street cerraron el miércoles con fuertes subas, en línea con la mejora global del apetito por riesgo. El liderazgo lo tomó el sector financiero, con Grupo Supervielle (7,4%), Banco Macro (7,1%), BBVA (5,1%) y Galicia (5%), lo que marca un claro regreso del flujo hacia activos más cíclicos y sensibles al crédito. También acompañaron los papeles vinculados a la economía real. Bioceres se destacó con una suba de 11,6%, mientras que IRSA (3,3%), Edenor (2,7%), Telecom (2,8%) y Cresud (2,2%) consolidaron un rebote más amplio. Incluso MercadoLibre (1,9%) aportó desde el lado tecnológico, aunque con un movimiento más moderado.