Compras sin IVA: qué día empezará la devolución del 21%

Los bancos comienzan este viernes a las 0 horas a devolver las compras sin IVA, que se dieron inicio el lunes pasado, ya que tardaron un tiempo para adaptar sus sistemas, por lo que irán acreditando los importes en estos días.

En el Banco Nación les devolverán este viernes a las primeras 600.000 personas que compraron el lunes. En total, sólo en el BNA, el lunes fueron 847.007 los clientes que compraron, a los que les deben reintegrar $1259 millones, a un promedio de $ 1487 per cápita.

Sin IVA

El martes fueron 590.148 personas, a las que les reintegrarán $ 1033 millones, a un promedio de $ 1751 per cápita, mientras que el miércoles fueron 379.495 personas (aclaran que una misma persona pudo haber realizado operaciones en más de un día), a las que se les deberá reintegrar $ 781 millones, a un promedio de $ 2057 per cápita.

En los primeros tres días, 1,2 millón de clientes del Banco Nación usaron el beneficio, por lo que recibirán $ 3073 millones, a un promedio de $ 2496 cada uno.

Cuándo devolverán

La devolución del IVA se estará efectuando a las 24 horas para las compras realizadas entre las 0 horas y las 17, y dentro de las 48 horas para aquellas transacciones efectuadas pasada esa hora de la tarde.

Los clientes alcanzados y los consumos incluidos fueron identificados por los procesadores (Prisma y Link), que le pasaron a cada banco el archivo correspondiente, a partir del padrón que armó AFIP: se trata de una base gigante de 21 millones de personas.

Quiénes entran

Se incluyen 2,3 millones de monotributistas "puros", es decir, que no perciben ningún otro ingreso adicional, 440.000 trabajadoras de casas particulares, 7 millones de jubilados, pensionados y 2,5 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por otro lado, el universo de contribuyentes alcanzado abarca a 9 millones de trabajadores en relación de dependencia con sueldos inferiores a $708.000, y titulares de la Tarjeta Alimentar y del Potenciar Trabajo.

Problemas técnicos

El analista Christian Buteler hace hincapié en que la demora en la devolución del IVA fue por problemas técnicos, pero no por parte de los bancos, sino de la AFIP, en desglosar de su base de datos quién era beneficiario y quién no. "Hasta ahora no conozco a nadie que le hayan reintegrado el 21%. Deberían haber salido con las medidas cuando ya tienen todo aprobado", señala.

El programa rige para todos los rubros de alimentos y bebidas e higiene personal, con un tope mensual por persona de $ 18.800, que se identificará según el CUIL o CUIT.

El beneficio de devolución del 21% del monto final estará vigente para la adquisición en comercios minoristas y/o mayoristas de frutas, verduras, lácteos, panificados, carnes y el resto de los productos que componen la canasta básica, como los de higiene personal. Como se aplica sobre el ticket final, no es excluyente de las promociones de las entidades bancarias.