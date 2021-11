Chau al dólar colchón: por qué es un mal negocio y cuánto se pierde por año

El dólar colchón es desde hace varios meses uno de los peores negocios que se pueden realizar si se busca ahorrar en moneda estadounidense . Es que el dejar guardado el billete verde en un mismo lugar durante largos periodos de tiempo, algo muy usual entre los argentinos, es hoy la manera más fácil de hacer que pierdan valor.

Sucede que si se considera la inflación de Estados Unidos, que en los últimos meses llegó a sus niveles más altos desde 1990 con una variación interanual del 6,2% , se puede advertir que tener los dólares inmovilizados provoca que valgan cada vez menos.

Mi ANSES y Potenciar Trabajo: con tiempo límite, ¿cómo consultar la obra social en CODEM?



En un ejemplo más concreto, una persona que en octubre del 2020 consiguió u$s 10.000 y los guardó en un colchón perdió aproximadamente u$s 620 en el tiempo que tuvo ese dinero sin trabajar -lo que equivale a unos $ 62.000 a tipo de cambio oficial o $ 124.000 en cambio alternativo-.

El dólar se devaluó un 6,2% interanualmente.

DÓLAR COLCHÓN: CUÁNTO SE PERDIÓ EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Ahora, si se toma la inflación que hubo en Estados Unidos durante los últimos diez años (la cual es del 22% aproximadamente) entonces se ve como estos números se vuelven muchos más importantes.

Partiendo del mismo ejemplo que antes, una persona que en 2011 consiguió u$s 10.000 y decidió guardarlos en un colchón para sacarlos a día de hoy se va a encontrar que los mismos equivalen a unos u$s 7800 , por lo que perdió unos u$s 2200 en el proceso.

Cabe destacar que esta comparación se realiza solo en los ahorristas que utilizan el dólar como principal forma de ahorro, ya que si se compara con quienes ahorran en pesos entonces no hay duda de cuál de las dos monedas tuvo mayor rentabilidad (en los últimos 10 años el peso a valer más de 40 veces menos).

Empleadas domésticas: cuánto deberían cobran por hora en la Argentina



DÓLAR COLCHÓN: CÓMO LE FUE CONTRA OTRAS FORMAS DE AHORRO

Y mientras que el dólar colchón es el claro ganador frente al peso, el hecho de que sea una forma de ahorro que lleva a la pérdida del valor a mediano y largo plazo lo vuelve una opción poco atractiva para la mayoría de las personas -y en especial para quienes cuentan con un flujo importante de dinero-.

Esto se vuelve aún más evidente si se lo compara con otros métodos de ahorro que fueron apareciendo durante los últimos 10 años, desde bonos del Tesoro de los Estados Unidos hasta inversiones en criptomonedas que se volvieron exponencialmente más valuadas con el paso del tiempo.

Partiendo nuevamente del mismo ejemplo con u$s 10.000, si los mismos hubiesen sido invertidos en un bono a diez años del Tesoro de los Estados Unidos (el cual en 2011 tenía un retorno del 2%), a día de hoy serían unos u$s 12.000.