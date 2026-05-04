La inteligencia artificial ya no es una promesa: es un proceso en marcha que está transformando de manera profunda las dinámicas organizacionales, los perfiles profesionales y los criterios de valor en el empleo y sobre la empleabilidad. Artículos recientemente publicados plantean con fuerte ímpetu un cambio de época: estamos transitando un desplazamiento significativo: las habilidades técnicas (STEM) tradicionalmente asociadas al éxito profesional, comienzan a ser progresivamente automatizadas, mientras que las capacidades humanas —como el juicio crítico, la empatía, la creatividad y el razonamiento ético— se consolidan como el verdadero diferencial competitivo. En este escenario, la pregunta ya no es si las profesiones cambiarán, sino cómo y con qué enfoque se formará a quienes deberán liderar ese cambio, y vaya respuesta para quienes hoy tenemos la responsabilidad de formar profesionales en las universidades y escuelas de negocio, no observamos este cambio como espectadores, sino que lo lideremos. Durante años, el campo de Recursos Humanos fue asociado a procesos, normativas y administración. Hoy, ese paradigma queda corto. Con la IA podemos analizar datos, predecir comportamientos e incluso generar contenido, el diferencial competitivo de las organizaciones está en su capacidad de construir culturas, sostener sentido y liderar con humanidad. Esto implica un cambio profundo: formar profesionales que no solo “sepan de personas”, sino que sean capaces de trabajar con inteligencia artificial sin perder el criterio humano. Desde la Licenciatura en Recursos Humanos de la Universidad del Salvador, entendemos que este escenario requiere respuestas institucionales claras. Por ello, hemos avanzado en una serie de definiciones académicas que buscan acompañar —y anticipar— las demandas del nuevo contexto. En primer lugar, hemos incorporado de manera obligatoria contenidos vinculados a inteligencia artificial dentro de las materias troncales de la carrera. Esta integración no se plantea como un agregado accesorio, sino como parte constitutiva de la formación profesional. Así, por ejemplo, en la asignatura Selección de Personas, los estudiantes trabajan con herramientas de IA aplicadas al diseño de procesos de reclutamiento, la elaboración de focus groups, el análisis de perfiles y la redacción de informes. Este enfoque se replica en otras áreas de la carrera, como capacitación, evaluación de desempeño y gestión del clima organizacional. Actualmente, más de diez materias ya incluyen unidades específicas orientadas a la aplicación de inteligencia artificial en contextos reales de gestión. Este avance responde a una convicción: la alfabetización en IA es hoy una competencia básica para cualquier profesional del área. En segundo lugar, hemos incorporado una materia obligatoria intensiva en el primer año de la carrera, centrada en herramientas de gestión con enfoque cross negocio. Esta iniciativa se desarrolla de manera articulada en toda la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y tiene como propósito brindar a los estudiantes una comprensión integral del funcionamiento organizacional desde el inicio de su formación. El objetivo es formar profesionales con una mirada sistémica, capaces de comprender cómo las decisiones en Recursos Humanos se vinculan con el resto de las áreas y cómo la tecnología impacta transversalmente en todas ellas. Lejos de reducir la importancia de las habilidades humanas, la expansión de la inteligencia artificial las vuelve más necesarias. La evidencia internacional muestra que competencias como el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la comunicación y la inteligencia emocional no solo se mantienen vigentes, sino que adquieren un valor creciente. En este sentido, el desafío para las carreras de Recursos Humanos no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en sostener una formación que preserve y desarrolle aquello que la tecnología no puede reemplazar: la capacidad de comprender a otros, de tomar decisiones éticas y de construir vínculos significativos en contextos complejos. Desde esta perspectiva, la formación en Recursos Humanos se posiciona como un espacio privilegiado para abordar estas preguntas, dado su foco en la persona, el trabajo y la organización como sistemas interdependientes. Estudiar Recursos Humanos hoy implica, en este sentido, elegir una carrera que se encuentra en el centro de las discusiones más relevantes sobre el futuro del trabajo. Implica formarse para liderar con criterio en un entorno donde la tecnología avanza, pero donde lo humano sigue siendo —y seguirá siendo— irremplazable.