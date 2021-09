Cuántos dólares tienen los argentinos: los mayores tenedores fuera de EE.UU.

"Los argentinos tenemos u$s 200.000 millones en billetes , el 10% de los dólares en circulación en el mundo, y el 20% de los que están fuera de los Estados Unidos . Tenemos en promedio u$s 4400 billete por habitante, frente a u$s 3083 en los Estados Unidos. Y dicen que nuestro problema es que nos faltan dólares".

El que abrió la polémica en Twitter fue Nicolás Gadano, quien durante la gestión de Federico Sturzenegger en el Banco Central ascendió de subgerente a gerente general.





Mitad del PBI



El economista se basó en datos oficiales del gobierno de los EE.UU. acerca de los billetes en circulación y del monto fuera de las fronteras norteamericanas.

Estos u$s 200.000 millones representan la mitad del PBI de la Argentina y casi cinco veces las reservas del BCRA , donde ahora hay preocupación por las netas que quedarán luego de las elecciones.

Si bien desde 2007 se importaron u$s 170.000 millones de billetes desde Estados Unidos , no hay incentivos por ponerlos en el banco, ya que según el promedio del BCRA pagan apenas el 0,4% anual por un plazo fijo en moneda extranjera, ya que las entidades luego no tienen dónde colocar esas divisas.





Tenemos el 10% de los dólares en circulación en el mundo, y el 20% de los que están fuera de los Estados Unidos . Tenemos en promedio u$s 4400 billete por habitante, frente a u$s 3083 en los Estados Unidos.

La cantidad de dólares que los argentinos tienen por fuera del sistema financiero local y en el exterior, ya sea en ahorro o inversiones, se mantiene en niveles elevados y, en algos casos, se observan avances, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al segundo trimestre del año.

De acuerdo con el informe oficial de Balanza de Pagos, entre marzo y junio pasado el monto total de los activos ascendió a u$s 410.300 millones, lo que significó un crecimiento de u$s 5186 millones en comparación con la cifra observada durante el trimestre anterior.

Estos u$s 200.000 millones representan la mitad del PBI de la Argentina y casi cinco veces las reservas del BCRA.

Dentro de ese monto, el apartado " otra inversión ", en el que figuran los fondos que se estiman que están por fuera de los sistemas financieros en general, durante el segundo trimestre del año totalizaron u$s 249.971 millones , lo que indica una retroceso de u$s 405 millones en comparación con los tres meses anteriores.