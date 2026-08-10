La minería es una fábrica de dólares y faltan empleados: qué perfiles buscan hoy las empresas
El boom del litio y el cobre abrió una nueva etapa para la minería argentina, con inversiones millonarias y proyectos que prometen transformar al sector. En este marco, crece la demanda de talentos en el sector.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 10 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.