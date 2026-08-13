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Durante este jueves, 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 2092 - El Médico

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 13 de agosto

 2092 11° 0500 
 2°9411 12° 7329
 3°8690 13° 0714 
 4°6374 14° 8942 
 5°8244 15° 1446 
 6°7339 16° 1755 
 7°0077 17° 3622 
 8°3893 18° 8239 
 9°613519° 8158 
 10°8926 20° 8294 

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele indicar una necesidad de sanación: tu interior pide atender la salud física o emocional y mejorar hábitos.

También simboliza guía y autoridad; podrías estar buscando consejo experto para resolver una preocupación y recuperar seguridad.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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