Durante este jueves, 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2092 - El Médico

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 13 de agosto

1° 2092 11° 0500 2° 9411 12° 7329 3° 8690 13° 0714 4° 6374 14° 8942 5° 8244 15° 1446 6° 7339 16° 1755 7° 0077 17° 3622 8° 3893 18° 8239 9° 6135 19° 8158 10° 8926 20° 8294

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele indicar una necesidad de sanación: tu interior pide atender la salud física o emocional y mejorar hábitos.

También simboliza guía y autoridad; podrías estar buscando consejo experto para resolver una preocupación y recuperar seguridad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.