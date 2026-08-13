En esta noticia
Durante este jueves, 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 2092 - El Médico
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 13 de agosto
|1°
|2092
|11°
|0500
|2°
|9411
|12°
|7329
|3°
|8690
|13°
|0714
|4°
|6374
|14°
|8942
|5°
|8244
|15°
|1446
|6°
|7339
|16°
|1755
|7°
|0077
|17°
|3622
|8°
|3893
|18°
|8239
|9°
|6135
|19°
|8158
|10°
|8926
|20°
|8294
¿Qué significa soñar con El Médico?
Soñar con El Médico suele indicar una necesidad de sanación: tu interior pide atender la salud física o emocional y mejorar hábitos.
También simboliza guía y autoridad; podrías estar buscando consejo experto para resolver una preocupación y recuperar seguridad.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.