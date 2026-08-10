Todos lo botan a la basura pero contiene oro de 22 quilates que puede valer miles de dólares

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Un conjunto de científicos procedentes de Suiza ha realizado un descubrimiento notable: recuperaron oro de 22 quilates a partir de residuos electrónicos comunes. Este logro ha sido alcanzado sin causar perjuicios al medio ambiente.

Se trata de un descubrimiento que abre nuevas posibilidades en el ámbito del reciclaje. Este hallazgo fue llevado a cabo por el grupo ETH Zurich, una prestigiosa universidad pública establecida en 1854.

Un descubrimiento científico tiene el potencial de revolucionar la forma en que el mundo recupera oro, proporcionando una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que anteriormente se consideraba un reto costoso y contaminante comienza a mostrar una solución innovadora.

Reciclaje de electrónicos: el método que recupera oro y minerales valiosos de dispositivos

Los primeros resultados divulgados por los investigadores presentan cifras notables: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que resulta complicado de alcanzar incluso mediante técnicas tradicionales de refinamiento.

Otro hallazgo, proveniente de Australia, ha generado interés en diversos sectores en relación al método de reciclaje que permite obtener oro de componentes electrónicos. La clave radica en un proceso que logra extraer oro de altísima pureza sin recurrir a químicos peligrosos que, a menudo, perjudican al medioambiente.

Un equipo de investigadores de ETH Zurich (Suiza) descubrió un innovador proceso que posibilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados Archivo El Cronista

Revolucionario método para recuperar oro sin químicos

Un equipo de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un método que sustituye el uso de cianuro, conocido por su alta toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), que se usa comúnmente para la desinfección de agua.

El notable avance radica en la utilización de un polímero de azufre que tiene la capacidad de unirse selectivamente al oro disuelto. Luego de un procedimiento controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal se libera en su forma pura y el polímero puede ser reutilizado, permitiendo que dicho método se considere sostenible y económicamente viable.

Asimismo, un conjunto de investigadores de ETH Zurich, en Suiza, ha diseñado un proceso innovador que facilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos que han sido desechados.

¿Cómo impacta en la generación de empleo y la economía?

Este avance no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también propone un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar la necesidad de cianuro, el nuevo método disminuye riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones que se alinean con la economía circular.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Reducción de desechos electrónicos

Recuperación efectiva de oro

Generación de empleo

Impulso a la economía circular

La nueva era de la gestión de residuos electrónicos

Se prevé que la innovación genere nuevas oportunidades de empleo en campos tales como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.

El descubrimiento, actualmente en fase de investigación, vislumbra un futuro en el cual la extracción de oro se realiza de manera más limpia y eficiente, aportando beneficios tanto económicos como ecológicos.