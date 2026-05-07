El anuncio estalló en las redes sociales. Marcos Galperin, fundador y presidente de Mercado Libre, publicó que próximamente Mercado Libre ofrecerá Cedear y ETF a sus usuarios en la Argentina. “Imaginate cuando Mercado Pago lance la opción para que cualquiera pueda invertir en el S&P desde la aplicación (y en pesos)”, publicó en su cuenta de X. Su posteo fue en respuesta a otro usuario de la red, llamado Pregonero, que destacó el crecimiento del índice en las últimas décadas: “Si tu abuela ponía 50 dólares mensuales desde 1990 en el indice S&P500 se retiraba en el 2025 con casi u$s 250.000 dólares. Así de fácil es y era tener un buen retiro jubilatorio en Argentina. Si bien desde la compañía declinaron hacer comentarios al respecto, no se trataría del primer producto de inversión que lanza al mercado. Mercado Libre actualmente ofrece Mercado Fondo, un fondo money market para que los usuarios obtengan rendimientos en su cuenta en pesos. Además, lanzó tres nuevos instrumentos: Mercado Fondo Acciones (renta variable), Mercado Fondo Performance (renta mixta) and Mercado Fondo International (renta fija en dólares). Mercado Pago Inversiones SRL fue autorizado en 2025 por la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) para operar como Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos de Inversión. Tras presentar el balance del primer trimestre de 2026, las acciones de Mercado Libre se derrumban en el after market. Los papeles de la empresa fundada por Marcos Galperin caen más de 5%. Si bien la compañía tuvo el crecimiento de sus ingresos más rápido en casi cuatro años, el mercado reaccionó negativamente ante la compresión de los márgenes y las elevadas inversiones para competir con sus rivales. La acción de Mercado Libre cotiza a u$s 1760 en Wall Street, castigada por márgenes operativos que cayeron de 12,9% a 6,9% interanual y márgenes netos que bajaron de 8,3% a 4,7 por ciento. Sin embargo, sus ingresos aumentaron 49% con respecto al mismo período del año pasado y treparon hasta los u$s 8850 millones. El balance fue divulgado tras el cierre de la rueda, por lo que será clave cómo reaccionará el papel mañana.