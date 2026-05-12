Este lunes, 11 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1261 (Escopeta). Soñar con una escopeta suele reflejar necesidad de protección, vigilancia o afirmación de poder frente a situaciones que percibes como riesgosas. También puede indicar tensión acumulada, impulsos agresivos o conflictos pendientes que conviene gestionar con calma, límites claros y diálogo. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.