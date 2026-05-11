La constructora GCDI, controlada por el empresario Marcelo Fígoli, entrará en concurso preventivo. La empresa participó en algunas de las obras más importantes de los últimos años, entre ellas, la ampliación del estadio Mâs Monumental y la nueva Terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La compañía explicó que el objetivo es reorganizar los pasivos, preservar la continuidad operativa y proteger las fuentes de trabajo. Según pudo saber El Cronista, continuará avanzando con los proyectos que actualmente mantiene en ejecución, entre ellos, la obra de la Rueda de Puerto Madero y trabajos en los hoteles Plaza y Sheraton. El concurso llega después de varios meses de tensión financiera y reestructuración interna dentro de la compañía. Según datos del Banco Central, GCDI acumula 56 cheques rechazados por un total de $ 2084 millones. De ese monto, 12 fueron posteriormente abonados por alrededor de $ 294,5 millones. A eso se suma el deterioro de sus números financieros. Según el último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía cerró 2025 con pérdidas por más de $ 20.000 millones y patrimonio neto negativo, tras un pasivo de $ 159.700 millones. Además, el índice de solvencia de la empresa también pasó a ser negativo. El deterioro coincidió con una etapa de fuertes cambios internos dentro de la compañía. En febrero de este año, Ramiro Juez fue designado como nuevo CEO de GCDI en reemplazo de Francisco Fiorito, quien había dejado el cargo apenas cuatro meses después de asumir tras su llegada desde Arcos Dorados, la licenciataria de McDonald’s en América latina. Antes de Fiorito, la conducción había estado en manos de Alejandro Belio y, previamente, durante más de una década, de Teodoro Argerich, histórico CEO de Caputo, constructora que GCDI compró en 2018, cuando se llamaba TGLT. GCDI nació como TGLT en 2005 y durante años fue una de las desarrolladoras más activas del segmento premium, detrás de proyectos como Forum, Venice y Astor. En julio de 2022, luego de completar un proceso de reestructuración de deuda, la empresa adoptó el nombre Grupo de Construcción, Diseño e Ingeniería (GCDI). Entre proyectos desarrollados y en cartera, suma más de 400.000 metros cuadrados construidos en la Argentina y Uruguay. Además del Monumental y la Terminal B de Ezeiza -de más de 50.000 metros cuadrados-, actualmente trabaja en los hoteles Sheraton y Plaza. También participa en la construcción de la Rueda de Puerto Madero, una noria gigante que busca convertirse en uno de los nuevos atractivos turísticos de la Ciudad. La nueva etapa de la compañía coincidió además con cambios importantes en el accionariado. En noviembre del año pasado, el empresario Marcelo Fígoli compró el 42,5% de GCDI a través de Haselt SA e incorporó la constructora a su holding de negocios. Fígoli es dueño de Alpha Media Group -con radios como Rivadavia, Rock & Pop, Metro y Colonia, además de Newsweek y la agencia Noticias Argentinas- y de Fénix Entertainment, productora de shows y eventos internacionales. También controla Parque de la Costa, desarrolla Mundo GEA en el ex Ecoparque porteño y en los últimos años sumó activos en deportes y vía pública. Su desembarco vino acompañado de una reconfiguración de la cúpula directiva. En febrero, la empresa convocó a una asamblea de accionistas para tratar las renuncias de 10 directores titulares y suplentes y avanzar con nuevas designaciones dentro del directorio. Entre los directores titulares que dejaron sus cargos figuraban Guillermo Montezanti, Carlos Castrillo, Francisco Sersale e Isaac H. Mochón. Para cubrir esas vacantes, el directorio propuso incorporar a Mariano Miguens y Giovanna Gala Fígoli, ambos considerados no independientes, y a Juan Manuel Domínguez como director independiente. En paralelo, se planteó mantener en sus cargos a Nicolás Piacentino, Ernesto Javier de las Carreras, Carlos Manfroni y Rubén Darío Montes.