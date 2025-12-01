Desde el rally post electoral, el mercado de deuda en pesos encontró un nuevo escenario de estabilidad. El avance de los bonos hizo colapsar las tasas en moneda local y desde entonces se evidenció un escenario de baja volatilidad.

Deuda en pesos

La volatilidad en el mercado de deuda en pesos ha caído significativamente desde el rally post electoral a hoy.

Las tasas en pesos colapsaron inmediatamente al resultado electoral y desde entonces, las mismas se mantuvieron en zona de mínimos, sin evidenciaron fuertes avances.

Dicho de otra manera, la deuda en pesos exhibió un rally y luego se sostuvo en niveles elevados, sin mostrar fuertes retrocesos desde entonces.

La tasa fija nominal cayó rápidamente hasta 2,5% TEM tras las elecciones y luego se mantuvo estable con una leve tendencia alcista.

Lo mismo ocurrió en la curva CER, en la que los bonos de dicha categoría se dispararon y las tasas bajaron con fuerza, tocando un piso en torno a 5% real.

Finalmente, las tasas bancarias también comprimieron y la TAMAR tocó 31% esta semana antes de rebotar.

Los analistas de Outlier coincidieron en que en las últimas semanas las curvas de pesos se movieron relativamente poco respecto de lo que veíamos el resto del año.

“En la curva de tasa fija nominal las tasas cayeron hasta 2,5% TEM post elecciones rápidamente y ahí se mantuvieron con pocos cambios. Por el momento la tasa nominal se mantiene estable y no hubo compresiones adicionales luego de las bajas fuertes y rápidas posterior a las elecciones. La licitación del miércoles no sólo que convalidó los niveles, sino que los subió un poco más para conseguir el rollover que se buscaba (cercano al 100% y ayudado por nueva normativa de encajes)”, explicaron.

En línea con ello, desde Outlier agregaron que respecto de los bonos CER, hubo una baja considerable de tasas, como sucedió en las LECAP y BONCAP, pero que en las últimas ruedas comenzó a repuntar, marcando piso cerca de 5% real.

“Esto se dio principalmente por bajas de la inflación BE que, luego del dato de octubre, calmó bastante a los inversores en lo que respecta a aceleraciones inflacionarias luego de los movimientos de precios del tipo de cambio en la previa a las elecciones. En la misma línea juega la estabilidad de la tasa externa en dólares, con una tasa libre de riesgo que se sostiene en torno a 4% anual y un EMBI que hace varias semanas se acomodó por encima de 600 pbs”, indicaron.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero esperan una mayor estabilidad en el mercado de pesos.

“El enfoque del Banco Central respecto de la acumulación de reservas, combinado con la normalización de la demanda de cobertura cambiaria tras el estrés preelectoral, ofrece un contexto cómodo para posiciones en pesos, dado que la estabilización cambiaria debería reducir materialmente la volatilidad en toda la curva en moneda local”, comentaron.

Relajamiento monetario

Recientemente el equipo económico estuvo relajando la normativa de encajes y desarmando la cobertura cambiaria vendida antes de la elección.

Así, a un mes del triunfo electoral, el gobierno terminó de avanzar con el desafío más urgente que era la normalización de la política monetaria.

De esta manera, el BCRA redujo en el margen la exigencia de encajes, aunque igualmente se mantiene en niveles históricamente elevados, lo cual le da mayor margen para seguir rediciendo los mismos.

Esto implica que el escenario de relajamiento monetario podría continuar, ya habiendo pasado las elecciones.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, resaltó que el BCRA se viene mostrando activo en el objetivo de controlar el mercado de pesos.

“Los primeros esfuerzos se han enfocado en bajar las tasas de corto plazo, recortando en 2 puntos porcentuales la tasa que paga por los fondos que capta en la rueda de simultáneas. Esto se ha hecho extensivo a las cuentas remuneradas de los bancos, en cambio le ha costado un poco más que se traslade también a la tasa de caución. Esto ha ampliado un poco más el spread entre los rendimientos a 1 días y los plazos fijos”, explicó Benítez.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, reconoce la baja volatilidad en el mercado de bonos en pesos.

“Con los avances en la normalización monetaria y el desarme de cobertura, los próximos pasos estarán vinculados a la política financiera y cambiaria La primera etapa consistía en normalizar la po-lítica monetaria, proceso que se puede considerar como concluido dado que las tasas reales en la curva CER están en zona de un dígito y las tasas overnight vienen mostrando gran estabilidad”, detalló.

Inversiones en pesos

La mejora en las curvas en pesos depositó a los rendimientos en niveles bajos.

Es decir, la nominalidad cayó con fuerza desde las elecciones a hoy.

La curva Lecap se mantiene plana, con rendimientos que oscilan entre el 2,4% y el 2,7% sobre la base de la tasa efectiva mensual (MER).

La curva CER también opera con tasas bajas y en sus menores niveles desde abril.

En ambos casos, las curvas se muestran con pendiente positiva, es decir, que los tramos más cortos operan con tasas más bajas que los títulos de mayor plazo.

Por lo tanto, a la hora de hacer trabajar los pesos, los analistas deben buscar oportunidades de inversión dentro de un contexto en el que las curvas operan con rendimientos nominales más reducidos.

En lo que respecta a las inversiones, Yarde Buller cree que de corto plazo luce conveniente acortar duration en las carteras de pesos.

“En diciembre la demanda de dinero sube con fuerza por motivos estacionales vinculadas a los aguinaldos, las fiestas y las vacaciones, lo que podría generar presiones alcistas sobre las tasas. Por este motivo, carteras de retorno total en pesos deberían tácticamente concentrar la exposición en instrumentos de relativa baja duration”, afirmó

Entre los bonos recomendados se encuentran el Boncap de abril de 2027 (T30A7) en 33% TEA y 2,4% TEM, junto con el Boncer a marzo de 2026 (TZXM6) y noviembre de 2026 (TX26).

Por otro lado, para Yarde Buller, los Duales valuados como tasa variable son el asset class que dejan mayor retorno total bajo las proyecciones de nuestro escenario base.

“Priorizamos los Duales cortos por la suba estacional de la demanda de dinero mencionada anteriormente y porque la TAMAR continúa consolidando su compresión y ya está en mí-nimos desde mediados de julio. En este marco, destacamos al de marzo de 2026 (TTM26) y junio de 2026 (TTJ26)”, dijo.

En relación a las inversiones y dentro del actual escenario, desde Adcap Grupo Financiero esperan que los instrumentos de mayor duración continúen sobre-rindiendo, ya que el mercado sigue posicionado en bonos de duración más corta.

“Aunque los bonos a tasa fija pueden ofrecer mayores retornos en escenarios alcistas, favorecemos los Boncers y los Bonos Duales, ya que nuestros back-tests muestran que presentan el mejor perfil riesgo-retorno”, indicaron desde Adcap Grupo Financiero.

La inflación esperada

A la hora de evaluar las inversiones en pesos resulta clave poner a la inflación esperada dentro del análisis.

El mercado proyecta una inflación break even de 1,88% en diciembre, manteniéndose en niveles de 1,87% en enero y 1,8% mensual en febrero.

La inflación esperada baja a 1,57% en marzo, subiendo levemente a 1,69% en marzo y manteniéndose en niveles de 1,5% promedio hasta diciembre del 2026.

Los analistas de Research Mariva entienden que existe valor en los bonos en moneda local ya que esperan mayor baja en la inflación de cara a los próximos meses.

“En las últimas semanas, a medida que los riesgos políticos se han disipado en gran medida, la curva de bonos a tipo fijo (Lecap) se ha ajustado significativamente. Sin embargo, aún no refleja una narrativa desinflacionaria a través de una curva de rendimiento invertida, como proyectamos”, detallaron.

Las tasas de inflación break even (de equilibrio) implican actualmente una tasa de inflación del 20,6 % para 2026.

Esto está por encima de la proyección del Research Mariva 11,4 % para ese año.

En este contexto, consideran que los bonos Lecap son más atractivos que los bonos vinculados a CER. Asimismo, entienden que los Bontam (bonos duales) son más atractivos que el extremo largo de la curva Lecap.

“Prevemos que el gobierno continúe manteniendo tipos de interés reales positivos. Nuestras proyecciones apuntan a una disminución de la tasa TAMAR anual nominal del 32,1 % actual a alrededor del 20 % para finales de 2026. En este escenario, consideramos que TTJ26 es la oportunidad más atractiva”, detallaron.

Desde Cohen consideran que luce conveniente mantenerse cortos en duration en pesos.

Consideramos que los bonos Duales, junto con los CER, siguen siendo las alternativas más atractivas para capturar retornos más elevados. La TAMAR podría estacionarse en los niveles actuales del 33% TNA, favoreciendo el rendimiento relativo de los bonos Duales. Priorizamos el dual a marzo 2026 (TTM26 con TAMAR +0,3%) y el dual a junio 2026 (TTJ26 con TAMAR +0,8%), cuyas TAMAR breakeven se ubican en 19,9% y 27,3%, respectivamente”, detallaron desde Cohen.

Finalmente, y en cuanto a la deuda ajustada por inflación, también consideran apropiado acortar duration.

“En los últimos dos meses la inflación mostró resistencia a perforar el 2,0% mensual, y esperamos que esta dinámica persista por la presión de estacionales, regulados y alimentos –en particular, la carne–, que seguirían limitando una desaceleración más marcada en el corto plazo. El tramo corto CER gana atractivo al comparar la inflación breakeven con nuestras proyecciones, que anticipan una inflación más persistente que la implícita en los precios de mercado”, afirmaron.

Finalmente, la estabilidad en el mercado de pesos es vista por Benítez como una oportunidad para las colocaciones de corto plazo.

“Esa es una ventana de oportunidad para los fondos de Money Market, que aprovechan la posibilidad de dejar el 35% de la cartera a devengamiento y marcan un diferencial de rendimiento. En el mercado de bonos CER, si bien con el último dato de inflación corrigió un poco la curva, creemos que tiene margen para seguir dando valor a los inversores. Si bien el margen de compresión es más acotado, el devengamiento de una tasa real sostenida de estos rangos es atractivo”, indicó Benítez.