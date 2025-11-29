Se elevan chances de bajas de tasas de la Fed: ¿por qué esto es clave para los bonos locales?
Actualmente, la probabilidad de ver un recorte de 25 pbs en la tasa de la Fed en diciembre supera el 80%. Esto representa un cambio claro respecto de lo que se esperaba hace dos semanas atrás. Cómo impacta en los bonos locales.
Actualmente, la probabilidad de ver un recorte de 25 pbs en la tasa de la Fed en diciembre supera el 80%. Esto representa un cambio claro respecto de lo que se esperaba hace dos semanas atrás. Cómo impacta en los bonos locales.