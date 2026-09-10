La construcción de casas modulares gana terreno en la Argentina y ahora tiene una vía de financiamiento pensada específicamente para ese sistema. Banco Provincia incorporó una línea de crédito para la compra de viviendas modulares, con gestión 100% digital y montos de hasta $ 100 millones. La operatoria se puede iniciar desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de presentar documentación física ni realizar trámites presenciales.

Cómo es el crédito de Banco Provincia para casas modulares

La banca pública bonaerense sumó una línea específica para financiar la compra de viviendas modulares comercializadas por empresas adheridas al programa. El monto máximo es de $ 100 millones y permite cubrir hasta el 100% del valor de la vivienda, incluido el IVA.

El plazo de devolución va de 12 a 96 cuotas. La tasa se calcula en UVA más un componente fijo anual: 9% para quienes cobran su sueldo en Banco Provincia y 15% para el resto de los solicitantes . Las cuotas se debitan de forma automática de una cuenta bancaria.

Casas modulares con financiamiento del Banco Provincia

Se trata de un préstamo personal, no de un crédito hipotecario, por eso, no exige constituir una hipoteca ni afrontar gastos de escribanía , lo que simplifica bastante el trámite frente a una alternativa inmobiliaria tradicional. Los fondos no se entregan al solicitante sino que se transfieren directamente a la empresa proveedora adherida al programa.

Otro punto que amplía el alcance de la línea es que no es necesario que el terreno donde se instalará la vivienda esté a nombre de quien pide el crédito. Esto habilita a familias que cuentan con un lote cedido por un familiar o que planean construir en un terreno de terceros. Además, la línea permite sumar hasta tres créditos para un mismo proyecto, lo que en el caso de una pareja significa que ambos integrantes pueden solicitar el préstamo y así acceder a un monto mayor.

Cuánto cuesta una vivienda modular

El valor final de una casa modular depende de las terminaciones elegidas, que en la mayoría de las empresas se pueden personalizar según el gusto y el presupuesto de cada cliente. Aun así, las compañías fabricantes publican algunos precios de referencia.

Un módulo de 30 metros cuadrados ronda los u$s 31.300, equivalentes a $ 47,3 millones al valor actual del dólar. Una vivienda de dos módulos, con 54 metros cuadrados, cuesta unos u$s 49.700, es decir $ 75 millones . Y una opción más grande, de 60 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, se ubica en torno a los u$s 66.300, unos $ 100 millones . Este último caso es igual al tope de financiamiento que ofrece la línea de Banco Provincia.

Los pasos para acceder al crédito para casas modulares del Banco Provincia

El trámite completo se realiza de forma digital y contempla siete etapas. Primero hay que elegir una de las empresas adheridas a la línea. Después se solicita una cotización y se define el modelo de vivienda que mejor se ajuste al proyecto. Con esos datos, la empresa genera una propuesta de financiamiento personalizada según el valor de la vivienda seleccionada.

El siguiente paso es aceptar la oferta de préstamo y recibir la propuesta definitiva para su validación digital . Luego, la operación se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de presentar documentación física ni asistir a una sucursal. Una vez completada la gestión, se formaliza la compra de la vivienda modular y finalmente la empresa proveedora entrega la vivienda, ya que es ella quien recibe directamente los fondos financiados por el banco.

Casas modulares con financiamiento del Banco Provincia.

Qué empresas están adheridas

Por el momento hay siete proveedoras de primer nivel habilitadas para operar con esta línea, todas pertenecientes a la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada (CACMI): DROP Arquitectura Modular, Ecosan S.A., IDERO, LABO, Movilhauss y Unimod. Según anticipó el banco, en las próximas semanas se sumarán más compañías al programa. La nómina completa y actualizada puede consultarse en el sitio web de Banco Provincia.

Esta línea se enmarca en una estrategia más amplia de la entidad para ampliar las alternativas de acceso a la vivienda a través de sistemas constructivos innovadores. También, Banco Provincia lanzó otras herramientas de crédito para construcción, ampliación y refacción de viviendas, que también incluyen tecnologías industrializadas como el steel frame y el balloon frame .

Un sistema constructivo que crece

La diferencia entre una vivienda modular y una construcción tradicional está en el proceso . Gran parte de la obra se realiza en una planta industrial y luego los módulos se trasladan al terreno para ensamblarse. Esto reduce los tiempos de ejecución, achica la dependencia del clima y permite conocer de antemano el presupuesto total del proyecto, algo que en la construcción húmeda tradicional suele variar según avanza la obra. Este sistema se usa tanto para viviendas permanentes como para casas de fin de semana, emprendimientos turísticos y desarrollos inmobiliarios.

Casas modulares con financiamiento del Banco Provincia

En la provincia de Buenos Aires, la demanda se concentra en localidades costeras, zonas serranas, municipios del interior y áreas suburbanas en expansión .

En el caso modular, los módulos están fabricados bajo estándares industriales y se combinan de distintas maneras según la superficie, la distribución y el nivel de terminación que busque cada proyecto. Con este sistema, una vivienda puede estar lista para habitar en menos de 90 días.

Según datos del sector, la construcción industrializada viene ganando participación de manera sostenida en el país. El sistema Steel Framing, por ejemplo, creció un 91% entre 2005 y 2023, en línea con la expansión que distintos referentes de la industria vienen marcando para la construcción modular e industrializada en los últimos años.