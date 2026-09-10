El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha anunciado el comienzo de la obra vial más importante de los últimos años: la creación de un cuarto carril de la autopista Buenos Aires La Plata. Esta ampliación se llevará a cabo en dos tramos con el objetivo de no interrumpir del todo el tráfico entre las ciudades.

El cuarto carril se prolongará a lo largo de aproximadamente 20 kilómetros y la construcción en la principal autovía de la provincia comprenderá dos tramos de 10 kilómetros, claramente definidos. El primer tramo será ejecutado por la constructora Kavos SA y C&E Construcciones SA, mientras que el segundo será responsabilidad de Briales SA y Pelque SA.

Luego de décadas de espera, expandirán una emblemática autopista que une dos ciudades importantes y reducirá el tráfico en hora pico.

El sector de la Autopista Buenos Aires – La Plata al que se le añadirá un cuarto carril.

El Gobierno bonaerense llevará a cabo la ampliación de la autopista AUBASA, que se extenderá desde el kilómetro 11.400 en la localidad de Avellaneda hasta el kilómetro 30.420 en Berazategui. Esta iniciativa forma parte del plan de obras programado para el período 2024-2027.

La obra requerirá un periodo de construcción de 15 meses y presenta una inversión estimada de $ 25.941 millones. Esta ampliación ha sido reconocida por especialistas en obras viales, consistiendo en una red de más de 700 kilómetros de ruta.

Por el momento, se espera que la concesionaria comunique los desvíos necesarios para proceder con los trabajos. “Existirán reducciones de calzada; planifique sus viajes con antelación y circule con precaución.”

¿Cuánto tiempo durará la construcción del segundo tramo en la autopista Buenos Aires La Plata?

El segundo segmento de la construcción se desarrollará durante un lapso de al menos 15 meses.

La adición del cuarto carril permitirá a los conductores experimentar viajes más cortos. “Disminuirá los tiempos de miles de usuarios que transitan diariamente por la ruta Buenos Aires La Plata”, indicó la administración de Kicillof.

El primer segmento de la construcción de la nueva franja de circulación tendrá una duración aproximada de 12 meses.

Igualmente, se garantizó que los 20 km de obra quedarán completamente transformados, dado que los trabajos incluirán repavimentación y demarcación horizontal de los tres carriles actuales.

Luego de décadas de espera, expandirán una emblemática autopista que une dos ciudades importantes y reducirá el tráfico en hora pico.

Inversión y repavimentación de la Autopista 1: CABA - Sarandí

La inversión de esta obra duró aproximadamente siete meses, con un desembolso total de $ 6620 millones de dólares y abarcando una longitud de 8,1 kilómetros.

En julio anterior, el Gobierno bonaerense ejecutó la repavimentación de los primeros kilómetros de la autopista 1, en el tramo CABA - Sarandí, entre el KM 3,6 y el KM 11,7. Esta obra facilitó la mejora de las condiciones de circulación del tránsito que proviene de la autopista 25 de Mayo, el Paseo del Bajo y el Bajo de CABA.

Para minimizar el impacto, prevenir embotellamientos de tráfico y garantizar la seguridad de los circulantes y de los equipos de obra, los trabajos de repavimentación se realizaron en horario nocturno.

Ensanche del cuarto carril: generación de empleo y mejora de la seguridad vial en la región.

El nuevo cuarto carril optimizará la conectividad entre Buenos Aires y La Plata. Además, la obra incluye un sistema de iluminación contemporáneo para incrementar la seguridad nocturna de los usuarios. Las autoridades han planificado implementar un monitoreo del tráfico para ajustar los desvíos en tiempo real. Esto promete disminuir inconvenientes y mejorar la experiencia de los conductores diarios.

Mejoras en la conectividad.

Iluminación moderna para seguridad.

Monitoreo del tráfico en tiempo real.

Reducción de inconvenientes.

Impulso económico y mejora vial en Buenos Aires con nueva obra

La obra no solo mejorará el tráfico habitual, sino que también generará empleo en la región durante su ejecución. Se estima que cerca de 1,500 trabajadores locales serán empleados en la fase de construcción, lo que representa un impulso significativo para la economía de las zonas cercanas a la autopista.

Además, se contempla la implementación de un plan de infraestructura vial más amplio que incluirá el mejoramiento de los accesos y salidas en puntos críticos. Esta estrategia busca garantizar una circulación fluida y segura, no solo durante la obra, sino en el futuro, contribuyendo al desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.