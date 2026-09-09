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Banco Provincia mantiene durante septiembre una promoción dirigida a trabajadores que comiencen a cobrar sus haberes en la entidad y cumplan con determinados requisitos.

El beneficio permite recuperar el 100% de las compras realizadas con Cuenta DNI durante un mes, hasta alcanzar un tope.

El monto máximo puede llegar a $360.000, aunque no todos los clientes acceden a esa suma. El importe depende del paquete de productos o tarjeta de crédito contratada.

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La promoción está disponible para quienes cumplan las condiciones hasta el 30 de septiembre de 2026.

Sin embargo, quienes ingresen al beneficio durante septiembre podrán utilizarlo a partir de octubre, ya que el período de compras comienza el mes siguiente al de la contratación o primera acreditación de haberes, según corresponda.

Cómo acceder al reintegro de Banco Provincia

Para participar, los trabajadores deben comenzar a acreditar sus haberes en una cuenta de Banco Provincia.

El beneficio de Banco Provincia permite recuperar el 100% de las compras realizadas con Cuenta DNI durante un mes, hasta alcanzar un tope.
El beneficio de Banco Provincia permite recuperar el 100% de las compras realizadas con Cuenta DNI durante un mes, hasta alcanzar un tope.

Dependiendo de la situación del cliente, también será necesario contratar un nuevo paquete de productos o una nueva tarjeta de crédito.

Quienes ya tengan un paquete de productos vigente pueden acceder si comienzan a acreditar allí sus haberes, siempre que cumplan con las demás condiciones establecidas por el banco.

El procedimiento para empezar a cobrar el sueldo en la entidad es sencillo: hay que abrir Cuenta DNI, copiar el número de CBU y enviárselo al empleador para que pueda realizar las acreditaciones.

Cuánto devuelve Banco Provincia por las compras

El beneficio consiste en un reintegro del 100% de las compras realizadas mediante Cuenta DNI, durante un período de un mes y hasta alcanzar el límite correspondiente al producto contratado.

Los topes establecidos por Banco Provincia son:

  • Paquete Logros: hasta $360.000.
  • Paquete Evolución: hasta $240.000.
  • Paquete Crecimiento: hasta $120.000.
  • Paquete Impulso o tarjeta de crédito: hasta $60.000.

El tope es unificado: se aplica sobre el total de las compras realizadas por el cliente durante el mes de vigencia del beneficio. Por eso, los $360.000 representan el máximo disponible para quienes contraten el Paquete Logros, y no un pago automático para todos los trabajadores.

Cuándo se acredita el reintegro y quiénes pueden acceder

Los $360.000 representan el máximo disponible para quienes contraten el Paquete Logros, y no un pago automático para todos los trabajadores. (Foto: Shutterstock - editado con IA)
Los $360.000 representan el máximo disponible para quienes contraten el Paquete Logros, y no un pago automático para todos los trabajadores. (Foto: Shutterstock - editado con IA)Shutterstock (editado con IA)

El beneficio se acredita automáticamente en la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a cada compra. Además, la promoción no puede combinarse con otros descuentos o beneficios vigentes.

Un punto importante es el momento en que puede utilizarse. Si la contratación del paquete o tarjeta, o la primera acreditación de haberes, se realiza durante septiembre, el período de compras con reintegro comienza en octubre.

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Quedan excluidos quienes perciban haberes jubilatorios, quienes hayan acreditado haberes activos entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, y los clientes que registren mora o atraso en el pago de obligaciones con el banco.

Además, el beneficio no contempla operaciones realizadas en Cuenta DNI mediante tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjeta Visa Débito ni transferencias efectuadas desde la aplicación.