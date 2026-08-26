El terreno sobre el que está construida una casa puede ser determinante para definir su valor en el mercado inmobiliario de CABA. En algunas zonas, una propiedad puede resultar atractiva no solo por la vivienda existente, sino por lo que podría construirse en esa parcela.

Para los desarrolladores, uno de los datos centrales es la capacidad constructiva del lote. Por eso, una propiedad no siempre se analiza solo por sus ambientes o por los metros construidos. También importa qué se puede hacer sobre ese terreno.

El dato clave que puede aumentar el valor de una casa en CABA

Para un desarrollador, la vivienda existente no siempre es el principal atractivo. En algunos casos, el interés está puesto en el potencial constructivo del lote.

En algunas zonas, una propiedad puede resultar atractiva no solo por la vivienda existente, sino por lo que podría construirse en esa parcela. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

El Código Urbanístico de CABA establece los parámetros de edificabilidad y los usos permitidos para las parcelas.

Por eso, una casa antigua puede resultar atractiva si está ubicada sobre un terreno con buenas posibilidades para desarrollar un nuevo proyecto.

Entre los datos que conviene revisar están:

Superficie del terreno.

Frente y forma de la parcela.

Altura máxima permitida.

Superficie edificable.

Usos permitidos.

Cómo saber cuánto se puede construir en un terreno

Antes de definir el precio de una propiedad, es importante conocer los parámetros urbanísticos de la parcela.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con herramientas digitales para consultar información relacionada con las características y posibilidades constructivas de los terrenos.

Una de ellas es Ciudad 3D, que permite consultar distintos datos urbanísticos de las parcelas porteñas.

Esto puede cambiar la forma de analizar una casa. Una vivienda antigua puede necesitar reformas, pero el terreno puede tener un valor importante por su potencial constructivo.

Además, no solo importa la superficie del lote . También deben analizarse:

La ubicación.

El ancho del frente.

La forma del terreno.

La altura permitida.

La normativa aplicable.

Qué deben revisar los propietarios antes de vender

Antes de publicar una casa, los propietarios pueden consultar qué posibilidades ofrece el terreno.

Esta información permite contar con más elementos al momento de negociar el precio con un potencial comprador.

También es conveniente tener en orden la documentación de la propiedad, especialmente si se trata de una operación orientada al desarrollo inmobiliario.

Entre los datos que conviene revisar se encuentran:

Título de propiedad.

Planos de la vivienda y del terreno.

Información catastral.

Situación de dominio.

Parámetros urbanísticos.

CABA también contempla mecanismos vinculados con la Capacidad Constructiva Adicional. Por eso, las condiciones deben verificarse específicamente para cada parcela.

En este contexto, una casa puede valer más por lo que permite construir su terreno que por las características de la vivienda existente.