En esta noticia El marketplace más grande del país

Provincia NET es la fintech de tecnología y pagos del Banco Provincia, y su historia es la de una empresa que se reinventó varias veces. Mateo Piccolo, gerente general de la compañía, recorrió desde el origen de la empresa, cuya razón de ser original fue descomprimir las sucursales del banco, hasta la actualidad, 25 años después, que la firma opera cinco líneas de negocio que atienden a más de 10 millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

Piccolo explicó que Provincia NET integra el holding Provincia Servicios Financieros, diseñado para complementar las actividades del banco con gestión de fideicomisos, operaciones bursátiles, fondos comunes de inversión, leasing y, en el caso de Provincia Net, tecnología y pagos. “Nuestra razón de ser es complementar un paquete de servicios financieros digitales para el ecosistema del banco, direccionado tanto para el sector público como para el privado”, dijo.

Mateo Piccolo, gerente general de Provincia NET A@PINTA_Foto

El primer vertical que describió es el de recaudación, el más antiguo de la compañía. Facturas, impuestos y servicios que antes se gestionaban de forma presencial en las sucursales del banco ahora se procesan también por canales digitales. Piccolo subrayó que esa convivencia entre el canal físico y el digital “tiene mucho valor en la provincia de Buenos Aires”.

De manera análoga evolucionó el contact center: de ser un servicio exclusivamente telefónico pasó a incorporar canales digitales y aplicaciones de inteligencia artificial para la autogestión. “Hoy no solo es el histórico por teléfono, sino que se amplió al digital”, señaló Piccolo, y agregó que el objetivo es que los más de 10 millones de usuarios del banco puedan resolver sus consultas sin intervención humana.

El marketplace más grande del país

El tercer eje es infraestructura y desarrollo, orientado a organismos públicos provinciales y al resto de las subsidiarias del banco. El cuarto es Provincia Compras, el marketplace bancario que Piccolo definió como el más grande del país: cuenta con alrededor de 450 vendedores y mueve $15.000 millones de pesos en operaciones en un mes normal, con picos que pueden triplicarse durante eventos como el Hot Sale o Cyber Week.

El quinto vertical es Cuenta DNI, la billetera digital que, según Piccolo, “elevó la vara” de toda la compañía en términos de calidad de procesos e infraestructura. La plataforma tiene 10 millones de usuarios individuales y es aceptada por unos 180.000 comercio. Para Piccolo, Cuenta DNI marcó un antes y un después: operar a esa escala obligó a Provincia Net a elevar sus estándares en cada una de sus áreas.