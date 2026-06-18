En esta noticia Qué cambia para los usuarios

Tras la exención del Impuesto al Cheque a fintech, plataformas de pagos electrónicos, exchange cripto y transportadoras de caudales, las empresas del sector celebraron la medida y sostuvieron que abarata los servicios y productos que ofrecen a sus usuarios.

El decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial corrigió una asimetría en el sector financiero, ya que bancos y Proveedores de Servicios de Pago (PSP) ya estaban exentos de pagar Débitos y Créditos.

Ahora, el Gobierno extendió esa exención al resto de las compañías que prestan servicios financieros.

“El Decreto 475/2026 corrige una asimetría impositiva que generaba costos adicionales para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y limitaba el desarrollo de nuevas soluciones financieras. Al equiparar el tratamiento del Impuesto sobre los Débitos y Créditos con el del sistema financiero tradicional, se avanza hacia un marco más competitivo, eficiente y favorable para la innovación”, destacó Maxi Raimondi, CFO de Lemon.

“Desde Bitso celebramos esta medida, ya que elimina las asimetrías impositivas que afectaban la competitividad del sector de los activos virtuales frente a empresas fintech y de la industria financiera tradicional. Esta actualización normativa aporta equidad, transparencia y seguridad jurídica tanto para las plataformas como para los usuarios, consolidando un marco de competencia justa”, aseguró, por su parte, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

Manuel Beaudroit, cofundador de Belo, también festejó la medida: “Gracias Javier Milei por apostar a la industria cripto argentina. Millones de argentinos se van a ver beneficiado de estas decisiones”.

La exención alcanza a cuentas de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos en el Registro de PSAV de la Comisión Nacional de Valores.

Además, también a cuentas de empresas que operen sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito, “por los débitos en cuenta originados en préstamos bancarios destinados a financiar su actividad y por los créditos y débitos generados en la emisión y cancelación de obligaciones negociables por ellas, emitidas con el mismo fin”.

Finalmente, también exime a cuentas utilizadas por empresas transportadoras de caudales “para la rendición a sus titulares del dinero en efectivo recaudado”.

Qué cambia para los usuarios

Las personas físicas y jurídicas que son usuarios de las empresas exentas del Impuesto al Cheque no están alcanzadas directamente por la medida, pero podrían verse beneficiadas.

“Sin duda, la medida tendrá un impacto positivo en la reducción de los costos operativos de las empresas prestadoras. Esto impulsará el desarrollo de productos dirigidos al segmento B2B, el cual se veía mayormente afectado por los costos derivados de este impuesto", agregó Colombo.

“Para una empresa como Takenos, que mueve fondos de miles de argentinos todos los días, el impuesto a los créditos y débitos nos ponía en desventaja frente a otros actores del sistema financiero. Con esta exención podemos competir en condiciones más parejas y trasladar esa eficiencia directamente a nuestros usuarios”, afirmó, por su parte, Joaquin Herrera, Co-founder y Director de Operaciones en Takenos.