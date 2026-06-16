Con el objetivo de limpiar los vencimientos que enfrentará a fin de mes, la Secretaría de Finanzas convocó para este jueves a una nueva licitación, donde ofrecerá canjear un bono dólar linked por una lelink que vence en julio o por un título con fecha a 2028.

Así, el ministro Luis Caputo busca llegar al próximo test con una muralla de vencimientos más baja. Hasta el momento, tiene un escenario desafiante, donde deberá rollear $ 20,1 billones.

La propuesta de Economía es convertir el título Dólar Linked al 30/06/26 (TZV26) por una letra al 31/07/26 (D31L6) o por un bono dólar que también ofrece cobertura cambiaria, pero con un horizonte temporal más largo: vence recién el 15/12/28 (TZVD8).

El TZV26 que propone canjear Caputo es el bono que vendió en las últimas emanas el Banco Central para controlar la suba del dólar, por lo que ahora hay muchos títulos en manos privadas.

La próxima licitación del Tesoro se realizará el 26 de junio y sus condiciones se conocerán recién el 24 de este mes.