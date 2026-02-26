En el marco de la desregulación y simplificación normativa que impulsa la Comisión Nacional de Valores (CNV), el directorio resolvió delegar de facultades y transferir a las gerencias decisiones de carácter técnico, operativo o no esencial, con el objeto de agilizar la gestión y reservar para sí las cuestiones sustantivas o estructurales. Así lo dispuso a través de la resolución general 1112, que modificó integralmente las disposiciones generales de las normas CNV. La reforma se enmarca en los lineamientos de mejora regulatoria y en las buenas prácticas de simplificación administrativa y avanza en la armonización normativa orientada a fortalecer la previsibilidad, la claridad interpretativa y la seguridad jurídica para los distintos actores del mercado de capitales. Esta actualización normativa se integra de manera armónica con las restantes reformas recientes impulsadas por la CNV, orientadas a simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y fortalecer la eficiencia regulatoria, sin afectar los estándares de transparencia ni los mecanismos de protección al inversor. El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que “continuamos con la revisión y desregulación integral de las normas CNV”, y agregó que “en esta oportunidad es el turno de las disposiciones generales”. También dijo que “durante esta gran reforma normativa que venimos impulsando hemos modernizado procedimientos, eliminado redundancias, unificado criterios interpretativos y reordenado el marco normativo para que sea más accesible, tanto para emisores como para intermediarios e inversores”. Por último, resaltó que “queremos elevar la calidad regulatoria, tener reglas claras, menos carga burocrática y mayor certeza jurídica. Solo vamos a regular lo que sea realmente necesario”. Con esta nueva simplificación normativa, se modernizan procedimientos, en particular, se actualiza el listado de trámites y subtrámites que deben gestionarse ante el regulador a través de lo que se conoce como TAD, que son trámites a distancia, y se reordena el artículo correspondiente, agrupando su contenido por área o temática.