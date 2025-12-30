La variable política será clave en Brasil ya que en 2026 habrá elecciones. La candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair, apunta a fragmentar la derecha y mejoró las chances de Lula. El mercado reaccionó negativamente y cayeron las acciones. Qué esperan los analistas para el año que viene.

Buen año para Brasil

El 2025 finaliza mucho mejor para Brasil respecto de cómo se inició el año.

Las acciones de Brasil, medidas por el ETF (EWZ), muestran una ganancia del 40% en 2025.

Entre los papeles que mas suben se destacaron Embraer, con un avance de 76%, seguida por Banco Bradesco, Nu Holdings, Itaú, Telefónica Brasil, Centrales Eléctricas Brasileras, Banco Santander Brasil y Vale, con subas de entre 48% y 75% en 2025. Entre los de peor performance se encuentran Petrobras, que cae 8% en 2025 y Banco Do Brasil, que sube solo 4%.

El real se apreció 10% este año, de la mano de la debilidad del dólar a nivel global, lo cual favoreció a los papeles brasileros.

De esta manera, y con las ganancias de 40% en el 2025, el EWZ se encamina a tener su mejor año desde 2016.

Finalizando el 2025, los inversores comienzan a ver con mayor claridad lo que puede ocurrir en 2026, y en el cual se espera que sea un año de mayor volatilidad.

Desde el lado macroeconómico, Brasil mantiene buenos datos.

La inflación anual de noviembre se ubicó en 4,46%, siendo el primer registro en 14 meses dentro del rango objetivo del Banco Central.

Adicionalmente, el mercado comienza a anticipar el inicio de un ciclo gradual de relajación monetaria a partir de comienzos de 2026, en un contexto de moderación de la demanda interna y de convergencia de la inflación.

En paralelo, el país mostró una resiliencia mayor a la anticipada frente a las amenazas arancelarias provenientes de Estados Unidos.

Desde Bind Inversiones explicaron que Brasil logró diversificar sus destinos de exportación, con un crecimiento cercano al 40% en las exportaciones hacia Argentina durante 2025, según datos de Secex, mientras que las exportaciones agrícolas totales crecieron de forma moderada interanual.

“Esta dinámica permitió compensar parcialmente la menor tracción del canal norteamericano y reforzó la narrativa de solidez macroeconómica”, indicaron.

Sin embargo, el principal driver de corto y mediano plazo es el político ya que a fin de 2026 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Brasil.

Dicho esto, el escenario cambió en las últimas semanas.

A mitad de año el mercado tenía en mente que la contienda electoral iba a ser entre Lula (que tenía una intención e voto de 34%), contra Tarcísio de Freitas, de centro derecha y quien presentaba una intención de voto cercana al 33,3%.

Este panorama sugería una contienda competitiva y la posibilidad de un resultado percibido como más amigable para el mercado.

Sin embargo, en la primera semana de diciembre, Jair Bolsonaro anunció públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de su hijo, Flávio Bolsonaro, quien hasta ese momento no había sido considerado como un candidato relevante.

La reacción del mercado fue negativa y desde entonces el mercado inició un proceso correctivo.

En el ultimo mes, el EWZ cae 6%, mientras que papeles como Centrales Eléctricas Brasileras, Telefónica Brasil, Bradesco, Petrobras y Banco Do Brasil, muestran perdidas de entre 6% y 21%.

Desde los máximos recientes, el EWZ cae 10%, ingresando en una fase correctiva.

En paralelo, el dólar rebotó hasta su mayor valor desde agosto pasado, subiendo 4% en el último mes.

Es decir, se frenó la tendencia alcista en los papeles brasileros, a la vez que el real dejó de apreciarse.

El anuncio con la candidatura de Bolsonaro modificó de manera sustancial el equilibrio político esperado para el año porvenir.

El espacio de derecha, que parecía consolidarse detrás de Tarcísio de Freitas, se fragmentó, y con esto aumentó las chances para una reelección de Lula.

Según LatAm Pulse, el 56% de los encuestados manifestó tener una imagen negativa de Flávio Bolsonaro, frente a un 34% que lo ve positivamente, mientras que Tarcísio de Freitas presenta una distribución más equilibrada, con un 46% de imagen positiva y un 45% de imagen negativa.

Los analistas de Portfolio Personal Inversion (PPI) detallaron que, en términos de probabilidades, los mercados de apuestas hoy colocan a Luiz Inácio Lula da Silva como favorito, con cerca de 48% de chances de victoria.

Detrás aparecen Flávio Bolsonaro y Tarcísio de Freitas, ambos con probabilidades en torno al 17%, mientras que Renan Santos, referente del MBL y expresión del ala liberal de la derecha, suma cerca de 6–8%.

“En conjunto, el espacio bolsonarista en sentido amplio ronda el 40%, un número similar al del actual presidente, lo que ayuda a explicar por qué, pese a liderar, Lula no logra despegar con claridad y el escenario sigue abierto de cara a la campaña”, detallaron.

Por esta razón, el mercado se prepara para un año más volátil desde el punto de vista financiero en Brasil, por lo que las recomendaciones de cautela han crecido en el margen recientemente.

Los analistas de Bind Inversiones se mantienen optimistas con Brasil, aunque advierten sobre los riesgos de mayor volatilidad en tales papeles, contemplando el riesgo político.

“El trade Brasil continúa respaldado por fundamentos macroeconómicos sólidos —un elevado diferencial de tasa real, una moneda relativamente estable y una economía que presenta capacidad de adaptación externa—. Sin embargo, el reciente giro político introduce un riesgo adicional que justifica una revisión del posicionamiento táctico. Sin invalidar la tesis de valor de mediano plazo, consideramos prudente adoptar una postura más cautelosa en el corto plazo, dado que la evolución de los activos estará crecientemente condicionada por el escenario electoral de cara a 2026”, alertaron.

Oportunidades en Brasil

Si bien es esperable ver una mayor volatilidad en las acciones de Brasil a causa de un escenario electoral, lo cierto es que la región ha comenzado a girar hacia la derecha en las últimas elecciones.

Desde las elecciones en Argentina en 2023, con la victoria de Milei, pasando por Paraguay, Bolivia y más recientemente Chile, con la victoria de José Antonio Kast, la región comienza a mostrar un giro desde la izquierda a la derecha.

Los gobiernos de derecha son mejor vistos por los inversores, ya que tienden a tener políticas más pro mercado, pudiendo influir sobre la dinámica de las acciones de manera más positiva a través de un mejoramiento en las expectativas macroeconómicas y políticas.

De cualquier manera, los analistas mantienen un sesgo de cautela y advierten que este año será especial para Brasil, pudiendo ver mayor volatilidad

Esto obliga a los analistas y a los inversores a diversificar posiciones en acciones brasileras, debiendo tener que seleccionar cuidadosamente los papeles a incorporar en las carteras.

Los analistas de Baires Asset Management proyectan un 2026 marcado por la volatilidad en el mercado brasilero, aunque con fundamentos que podrían sostener las valuaciones.

Entre dichos fundamentos resaltan el inicio del ciclo de flexibilización monetaria:

“A diferencia del 2025, el próximo año contará con un catalizador crítico: el recorte de la tasa Selic. Se espera que el Banco Central inicie un ciclo más agresivo hacia la zona del 12% anual. Históricamente, este movimiento genera un trasvase de flujos desde la renta fija hacia la renta variable, actuando como un soporte natural para el Ibovespa”, dijeron.

Además, agregaron que la política será el gran ordenador de expectativas, dentro del cual el mercado proyecta dos escenarios nítidos.

“El escenario alcista esta caracterizado por una mayor tracción del candidato de derecha Tarcísio de Freitas. Su perfil técnico y pro-mercado suele actuar como disparador de activos locales. En cambio, el escenario de cautela implicaría la continuidad de la administración actual con un sesgo fiscal más expansivo, lo que podría profundizar los ajustes en las primas de riesgo”, detallaron.

De esta manera, y ante la incertidumbre sobre el resultado electoral, desde Baires Asset Management advierten la necesidad de ser selectivos en los papeles a incorporar en las carteras de inversión.

En ese sentido, resaltaron a las acciones de Nu Holdings (NU), Itaú y Vale.

“Sobre Nu Bank, creemos que es una apuesta por el crecimiento puro. Tras ser la estrella del 2025, su capacidad de escala en México y Colombia le permite desacoplarse parcialmente del ciclo macroeconómico interno de Brasil. En el caso de Itaú, se trata de un activo refugio por excelencia, con valuaciones atractivas, un balance robusto y una política de dividendos consistente, ideal para navegar la volatilidad electoral”, dijeron.

Finalmente, sobre Vale, desde Baires Asset Management explicaron que se trata de una jugada de valor global.

“Con una generación de caja envidiable, su atractivo reside en la estabilización de la demanda de hierro desde China y su resiliencia como flujo de ingresos en moneda dura”, indicaron.

Pablo Lazzati CEO de Insider Finance, indicó que en el último trimestre, la actividad económica en Brasil mostró un crecimiento por debajo de lo esperado, y eso explica en gran parte el ajuste reciente de la bolsa y la caída del EWZ desde los máximos.

De cara a 2026, Lazzati sostuvo que espera un año marcado por una mayor volatilidad, principalmente por el calendario electoral y la incertidumbre que genera la posibilidad de continuidad o cambio de rumbo político, especialmente luego de un 2025 que fue muy positivo para los activos brasileños.

“Dentro de ese contexto, hay papeles que seguimos viendo con buenos ojos. Puntualmente, nos gusta NU, no solo por su exposición a Brasil, sino porque es una compañía con fuerte presencia y expansión en toda Latinoamérica, lo que le da diversificación geográfica y un perfil de crecimiento que va más allá del ciclo político brasileño”, afirmó Lazzati.