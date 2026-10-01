En esta noticia Los bancos, caros antes de votar

Este domingo hay elecciones presidenciales en Brasil y los resultados de las principales encuestadoras apuntan que habrá un ajustado balotaje el 25 de octubre entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

De cara a los comicios, la consultora Delphos Investment recomendó no sumar exposición a Brasil antes de las elecciones.

En su informe diario, la firma mantuvo su preferencia por los bancos dentro de ese mercado, aunque advirtió que el último tramo de la suba bursátil “ se pagó por adelantado ”.

“Seguimos prefiriendo la banca dentro de Brasil, sin recomendar sumar exposición al país antes de votar”, afirmó la consultora en su último reporte.

En este sentido, agregó que la rueda “refuerza esa postura, porque la entrada quedó más cara justo antes de un resultado que se parece a tirar una moneda”.

La consultora describió un escenario electoral prácticamente empatado entre el actual presidente y el senador, el candidato favorito del mercado.

Las elecciones en Brasil serán el domingo 4 de octubre. Shutterstock

Según el informe, el 30 de septiembre los inversores compraron “justo lo que más depende del domingo, la banca grande”, el mismo día que la encuesta Meio/Ideia dio a Lula “apenas un punto adelante en primera vuelta”.

Ese sondeo registró un 39,4% para Lula, frente a 38,4% de Flávio Bolsonaro. En el encabezado de su reporte, la consultora resumió el clima político con una frase: “Brasil cada vez más inclinado para el lado de Bolsonaro”.

Los bancos, caros antes de votar

Brasil fue el único gran mercado regional en alza en septiembre. El EWZ, el ETF de acciones brasileñas, sumó 3,4% en el mes, mientras los fondos de México (EWW) y Chile (ECH) perdían alrededor de 7%.

En la última rueda del mes, el EWZ le sacó tres puntos de ventaja a los emergentes, con subas cercanas al 5% en Itaú (ITUB) y Bradesco (BBD). “Es la dispersión que venimos sosteniendo desde principios de mes”, advirtió la consultora.

Delphos remarcó que la compra se concentró en la banca más cara. “ITUB cotiza a 2,3x valor libro contra 1,6x de su mediana de cinco años, casi la mitad por encima de su historia”, detalló el reporte.

EFE

En contraste, Santander Brasil (BSBR) cayó en la misma rueda y cotiza a 0,8 veces su valor libro, frente a 0,9 veces de su referencia histórica, según los datos de la consultora.

La firma advirtió sobre el riesgo de entrar tarde a Itaú. “Quien compró el último día pagó por calidad y por alternancia a la vez, en el nombre que más tiene para devolver si el domingo no acompaña”, sostuvo.