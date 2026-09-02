En esta noticia Probar sin perder el propósito

En un momento de audiencias fragmentadas y necesidad constante de reinvención, Cervecería y Maltería Quilmes sostiene que la clave de una marca está en no tocar su esencia, aunque cambie la forma de comunicarla. Así lo planteó Eugenio “Cucu” Raffo, vicepresidente de Marketing de la compañía para Latinoamérica Sur, en la Innovation Summit, el evento organizado por El Cronista e Infotechnology.

“Lo que no deberías cambiar y perder nunca es tu esencia, tu propósito, y lo que sí deberías alterar es la manera en que esa esencia y ese propósito se expresa”, afirmó Raffo.

El directivo resumió la filosofía de la marca con una frase que usan puertas adentro de la compañía. “Tenemos una frase, es en inglés, lo voy a decir en castellano, pero es consistentemente fresco versus frescamente consistente”, explicó.

La idea, señaló, es sostener una identidad reconocible pero evitar que esa identidad se convierta en una fórmula rígida que limite la capacidad de conectar con nuevas audiencias.

Raffo comparó esa lógica con la que aplican los medios de comunicación. “La esencia de informar, la esencia de la credibilidad no cambia”, señaló, aunque el soporte varíe entre papel, video o redes sociales.

Probar sin perder el propósito

Para el directivo, esa base permite animarse a probar formatos nuevos sin temor. “Hay algo que son tus valores fundamentales, que son los que te conectan con la gente. Eso es lo que vos no podés perder”, concluyó Raffo, quien remarcó que en la ejecución “hay menos problema en equivocarse” siempre que el propósito de fondo permanezca intacto.