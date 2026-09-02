Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3161.39 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,47%.

En la última semana, el dólar avanzó 1.07%, mientras que en el último año registra una variación de -18.18%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una clara tendencia alcista: nueve jornadas de avance consecutivo y una leve corrección al final, dejando un balance neto positivo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 14.85%, que es mayor que el 13.57% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3161.3899 pesos colombianos, es de 316138.99 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 632277.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1580694.95 pesos colombianos.