El tiempo en España afronta este martes 25 de agosto una jornada de transición después de las tormentas y precipitaciones que marcaron el comienzo de la semana. Solo tres comunidades mantienen avisos de AEMET por fenómenos meteorológicos adversos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias en Asturias, mientras que Baleares y la Comunidad Valenciana se encuentran bajo aviso por altas temperaturas. Los termómetros podrán alcanzar los 36 grados en zonas del Mediterráneo.

La situación será, por tanto, muy diferente según el territorio. Mientras Asturias espera precipitaciones durante la tarde, Mallorca y Valencia tendrán que hacer frente al calor. Esta estabilidad, además, no será definitiva: una dana situada al oeste de Galicia volverá a favorecer las lluvias durante el miércoles.

VIGO, 24/08/2026.- Un rayo cae en Vigo esta noche tormentosa tras un verano de secano. LLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada inestable en buena parte de la Península y Baleares, con precipitaciones en el oeste peninsular, que serán localmente fuertes y persistentes, así como tormentas fuertes en el nordeste. Las temperaturas máximas registrarán un descenso. EFE/ Sxenick Fuente: EFE sxenick

AEMET activa el aviso amarillo por lluvias en Asturias

El aviso amarillo por lluvias en Asturias estará activo este martes entre las 14:00 y las 22:00 horas. AEMET prevé una precipitación acumulada que puede alcanzar los 15 litros por metro cuadrado.

Asturias será así la comunidad donde se esperan las precipitaciones más significativas durante la jornada. En el noroeste, el Cantábrico y el oeste del sistema Central persistirán los cielos nubosos y las brumas.

El cambio llega después de una jornada mucho más inestable en España, marcada por el paso de una borrasca atlántica. Este martes, en cambio, el tiempo en España tenderá hacia una mayor estabilidad en buena parte del territorio.

Las temperaturas máximas bajarán en Galicia, el Cantábrico y la meseta norte. Las mínimas también descenderán, especialmente en la mitad este de la Península.

Baleares y Valencia, en aviso por temperaturas de hasta 36 grados

Mientras las lluvias en Asturias protagonizan la jornada en el norte, el calor será el fenómeno más destacado en Baleares y la Comunidad Valenciana. Ambas comunidades tienen activos avisos de AEMET de nivel amarillo.

En Baleares, Mallorca será la isla más afectada por las altas temperaturas. El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 19:00 horas y afectará especialmente al levante, norte y nordeste de la isla.

Los termómetros podrán alcanzar los 36 grados. El ascenso térmico se produce después del paso de la borrasca y en una jornada en la que las temperaturas volverán a subir en diferentes zonas del este y sur peninsular.

La situación será similar en la Comunidad Valenciana. Los litorales norte y sur de la provincia de Valencia permanecerán en aviso amarillo entre las 13:00 y las 20:00 horas, con máximas de 36 grados.

En las zonas del interior valenciano estos valores incluso podrán superarse. Las temperaturas también podrán rebasar los 35 grados en el prelitoral valenciano, Baleares y la vega del Segura.

El tiempo cambia otra vez el miércoles: una dana se situará al oeste de Galicia

La estabilidad de este martes tendrá una duración limitada en algunas zonas. Para el miércoles se espera una dana al oeste de Galicia, que dejará un episodio de lluvias persistentes y generalizadas y posibilidad de tormentas.

El contraste volverá a ser importante entre el noroeste y el Mediterráneo. Las altas presiones favorecerán un tiempo estable en buena parte de la Península y Baleares, mientras Galicia quedará expuesta a las precipitaciones.

En el centro y este peninsular aparecerán intervalos de nubes medias y altas, mientras que en el sur predominarán los cielos despejados. Tampoco se descartan algunos chubascos débiles en los litorales mediterráneos.

Las máximas subirán en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico. Por el contrario, bajarán en los litorales mediterráneos y el golfo de Cádiz.

MADRID, 25/06/2026.- Varias personas se protegen de la lluvia en Madrid, este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada el jueves la primera ola de calor que se ha registrado en España este verano, con un descenso de temperaturas generalizado gracias a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, aunque todavía habrá valores altos en el nordeste y Baleares. EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

Las lluvias podrían continuar durante el jueves y el viernes

La evolución de la dana y de la inestabilidad mantendrá las precipitaciones en el norte peninsular durante la segunda mitad de la semana. Para el jueves y el viernes se prevén nuevamente lluvias en estas zonas.

Además, la inestabilidad podría regresar al suroeste, los litorales del noreste y Baleares. El escenario será diferente al de este martes, cuando los avisos de AEMET quedan concentrados únicamente en Asturias, Baleares y la Comunidad Valenciana.

A pesar de las precipitaciones y del descenso térmico registrado en algunas regiones, AEMET mantiene la atención sobre otro riesgo. El peligro de incendios continúa siendo “muy alto o extremo” en áreas del norte, centro y este de la Península.

Por este motivo, el organismo meteorológico solicita extremar la precaución. El escenario meteorológico de esta semana estará marcado por los cambios rápidos: lluvias y descenso térmico en el norte frente a temperaturas elevadas y mayor estabilidad en el Mediterráneo.