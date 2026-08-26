Este miércoles, 26 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5247 - Muerto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 26 de agosto

1° 5247 11° 5041 2° 0843 12° 9091 3° 1521 13° 7372 4° 0841 14° 4808 5° 0453 15° 0654 6° 4488 16° 0209 7° 8450 17° 3912 8° 4654 18° 2396 9° 3169 19° 8950 10° 8058 20° 9211

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con el Muerto suele simbolizar cierre y transformación: el fin de una etapa, hábitos o vínculos que ya no sirven y la necesidad de dejar ir para avanzar.

También puede reflejar duelo no resuelto, culpa o miedo al cambio; el detalle del sueño (emociones, lugar, acciones) orienta su sentido personal.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.