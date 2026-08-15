En solo cuatro años, Maslow pasó de ser una idea respaldada por una inversión inicial de u$s 1,3 millones a convertirse en una plataforma que ya se utiliza en más de 200 empresas con más de 3 millones de usuarios en toda la región.

Creada por los argentinos Matías Botbol, Diego Boryszanski y Ricardo Migoya, Maslow funciona como una herramienta que reúne distintas funciones para que las empresas puedan centralizar, automatizar y personalizar la gestión de beneficios, incentivos y programas de lealtad para sus empleados, clientes y socios.

Con presencia en más de 25 países y una red de más de 4200 beneficios, la compañía ya logró captar clientes como Boca Juniors, TikTok, Swiss Medical, HP, Edenor y Cashea, mientras mantiene un crecimiento anual superior al 120%.

Del “dolor” a la oportunidad

La génesis de Maslow se vincula con la experiencia de sus fundadores. Tras haber creado y vendido otras compañías -Taringa, fundada por Matías Botbol; y Fulljaus, por Diego Boryszanski- comenzaron a notar una dificultad que se repetía con frecuencia.

Fue en los años posteriores a la pandemia, cuando el trabajo remoto aceleró la contratación de equipos en diferentes países, que la problemática se hizo evidente. Las empresas de tecnología contrataban talento en diferentes países, pero no contaban con herramientas para ofrecer beneficios adaptados a cada realidad.

“Cuando queríamos contratar personas en Perú, Paraguay o cualquier otro país, era muy difícil saber qué beneficios ofrecerles o cómo implementarlos”, recuerda Matías Botbol.

Fue precisamente en ese momento donde los argentinos vieron una oportunidad de negocio.

Al mismo tiempo, observaban que las áreas de recursos humanos no avanzaban tanto como la transformación digital que atravesaban las empresas. Mientras el trabajo remoto se expandía, los esquemas tradicionales de beneficios seguían siendo rígidos y complejos de administrar.

Bajo esa premisa, buscaron financiamiento para construir una solución escalable. Fue así como en febrero de 2022 llegó la primera inversión para comenzar a desarrollar el producto. Con ese capital inicial empezaron a armar el equipo, diseñar la propuesta tecnológica y validar la solución junto a potenciales clientes . Ocho meses más tarde, lanzaron oficialmente la plataforma.

A medida que crecía la base de clientes, los fundadores entendieron que el problema, más que ofrecer beneficios, era gestionar la diversidad de necesidades dentro de una organización. En compañías con cientos o miles de colaboradores conviven empleados jóvenes, personas con familias, trabajadores de distintas regiones y realidades socioeconómicas diferentes.

La respuesta de Maslow, entonces, fue desarrollar un modelo flexible basado en créditos que las empresas distribuyen entre sus colaboradores. Luego, cada usuario decide cómo utilizarlos dentro de un catálogo que supera los 4200 beneficios disponibles.

Hoy la plataforma integra beneficios, descuentos, incentivos comerciales y sistemas de puntos, al mismo tiempo que cada organización puede configurar reglas específicas según sus necesidades.

TikTok, por ejemplo, utiliza la solución para gestionar beneficios asociados a almuerzos corporativos. Swiss Medical la emplea tanto para sus colaboradores como para programas destinados a afiliados. Boca Juniors, en cambio, la aprovecha para fortalecer la relación con sus socios mediante mecanismos de fidelización.

“Empezamos resolviendo problemas de Recursos Humanos y hoy trabajamos con equipos de marketing, ventas y programas de lealtad”, contó el fundador.

Maslow y Endeavor

Recientemente, Maslow fue seleccionada para participar en Scale Up, el programa de Endeavor que brinda mentorías y acompañamiento a fundadores de empresas en etapa de crecimiento que ya validaron su modelo de negocio y ahora buscan expandirse a nivel global.

El programa cuenta con el apoyo de compañías como UBS Wealth Management LatAm, KPMG Argentina y ABECEB, que acompañan la iniciativa aportando su experiencia y conexión con el ecosistema empresarial y ﬁnanciero.

Desde su lanzamiento, ScaleUp Program acompañó a 166 emprendedores de 81 compañías en 16 países, que en conjunto levantaron más de u$s 355 millones de capital y generaron 5029 empleos.