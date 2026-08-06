El BCRA descartó bajar encajes y no intervendrá en la mora: apuesta a que el repunte del crédito resuelva el problema
El presidente del Banco Central afirmó que la prioridad seguirá siendo la acumulación de reservas y aseguró que el sistema financiero ya atravesó la etapa más compleja del aumento de la morosidad. También cuestionó el régimen de calificación de deudores.
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