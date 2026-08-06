En esta noticia Lo que deja el informe

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, aseguró que el aumento de la morosidad en los préstamos comenzó a estabilizarse y sostuvo que el organismo espera que el indicador empiece a bajar en los próximos meses, en paralelo con una recuperación del crédito en pesos.

Durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM), el funcionario buscó quitar dramatismo al deterioro que mostraron los indicadores de calidad de cartera durante los últimos meses y sostuvo que el fenómeno debe analizarse junto con la evolución del crédito.

“Vamos a evitar quitarle recursos a unos para dárselos a otros”, aseguró Bausili. Así, descartó que vayan a intervenir en el problema de la morosidad y dijo que “cuando el estado se mete entre los privados es torpe y que el sector no quiere la intervención del BCRA”.

“No creemos que hoy el ratio de morosidad sea dañino para el sistema del crédito. Lo que estuvo estancado fue el crecimiento del crédito”, afirmó.

Según explicó, el incremento de la mora respondió al fuerte crecimiento que tuvieron los préstamos durante la primera etapa del programa económico y a un proceso que definió como “digestivo” dentro del sistema financiero.

“Nos importan los factores que están detrás de la dinámica y lo que observamos es que estos procesos digestivos son lentos y es muy difícil acelerar esos tiempos. Tienen que ver con el capital volcado al crédito y con las normas bajo las cuales funcionan esos canales”, sostuvo.

Críticas al sistema de calificación

Bausili también apuntó contra el régimen de clasificación de deudores vigente en la Argentina, al considerar que demora artificialmente la mejora de los indicadores de mora.

“Tarda como nueve meses un deudor en volver a la categoría uno una vez que regulariza su crédito”, cuestionó.

Según el presidente del Central, ese esquema hace que la evolución de la cartera de préstamos aparezca más deteriorada de lo que efectivamente ocurre.

El crédito vuelve a crecer

El titular del BCRA aseguró que la dinámica comenzó a cambiar durante las últimas semanas.

“Hoy el crédito en pesos empieza a crecer de nuevo y la morosidad deja de crecer”, señaló.

Y agregó: “Empezamos a ver que el índice de morosidad de las familias empieza a descender y, si no, es una tendencia que esperamos que se dé en breve”.

En el IPOM, el Banco Central también sostiene que la recuperación de la demanda de dinero, la estabilidad de las tasas de interés y la consolidación del proceso de desinflación deberían favorecer una nueva expansión del crédito en moneda local durante los próximos meses.

Sin más baja de encajes

En ese contexto, Bausili descartó que el Banco Central vaya a seguir liberando liquidez mediante una reducción de los encajes bancarios.

“No tenemos previsto bajar más los encajes y vamos a priorizar el proceso de acumulación de reservas. Creemos que el nivel de liquidez es hoy adecuado”, afirmó.

La definición marca que, pese a la expectativa de una recuperación del crédito, la prioridad del BCRA seguirá siendo el fortalecimiento de las reservas internacionales antes que nuevas medidas para estimular el financiamiento.

Lo que deja el informe

Más allá de las proyecciones sobre inflación y reservas, el IPOM marca un cambio respecto del formato habitual de estos documentos. Además de presentar el diagnóstico macroeconómico, incorpora extensos recuadros destinados a defender el programa oficial frente a críticas sobre la actividad, el consumo, la situación de distintos sectores y la sostenibilidad del equilibrio externo. En ese sentido, el informe funciona tanto como un documento técnico como una pieza de comunicación política para respaldar la estrategia económica del Gobierno