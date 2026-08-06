Tras levantar la restricción para que las empresas giren utilidades al exterior, las empresas multinacionales empezaron a enviar dólares a sus casas matrices. En el primer trimestre de 2026, la distribución de dividendos fue de u$s 1891 millones, el máximo de la serie que releva el Banco Central.

La entidad conducida por Santiago Bausili había habilitado, mediante la Comunicación “A” 8226, el acceso al mercado de cambios para el giro de utilidades de balances de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025.

En este marco, la reinversión de utilidades se ubicó en u$s 852 millones.

Por su parte, la renta de capital fue de u$s 2743 millones entre enero y marzo de 2026. A nivel sectorial, el 61% de la renta de capital fue explicada por “Explotación de minas y canteras” y “Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central” (45% y 16%, respectivamente).

Inversión extranjera directa

El ingreso de dólares en inversión extranjera directa en la Argentina trepó a los u$s 1794. Los sectores con mayores ingresos de IED fueron: “Explotación de minas y canteras”, con u$s 1181 millones y “Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central”, con u$s 453 millones.

En el primer trimestre del año se registraron ingresos netos de capital por u$s 1061 millones, de los cuales el 56% correspondió a aportes en efectivo.

Transacciones de deuda

Por su parte, los egresos netos por transacciones de deuda con empresas vinculadas ascendieron a u$s 120 millones en el primer trimestre de 2026, explicados por un desendeudamiento comercial de u$s 613 millones.

“La reducción en este tipo de deuda se debió mayormente a la cancelación de los adelantos de cobros de exportaciones del sector agroexportador ocurridos el mes de septiembre de 2025 en el marco de la reducción temporaria de los derechos de exportación establecida a cero por ciento (0%), mediante el Decreto 682/2025″, informó el Banco Central.