El BCRA publicó la lista de feriados bancarios que habrá en 2025

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En esta noticia Qué implica el feriado bancario

El Banco Central (BCRA) oficializó un feriado bancario para todo el país con motivo de la visita del Papa León XIV. La medida fue establecida a través de la Comunicación “A” 8487.

En esa norma, el Central dispuso la suspensión de la actividad bancaria el próximo 10 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina.

La decisión fue adoptada en el marco de la visita oficial del Papa León XIV al país.

Qué implica el feriado bancario

Durante esa jornada, las entidades financieras no atenderán al público en sus sucursales de todo el país.

Como ocurre habitualmente en los feriados bancarios, los clientes podrán continuar utilizando los canales electrónicos para realizar operaciones, como:

Home banking.

Aplicaciones móviles de los bancos.

Cajeros automáticos.

Pagos con tarjeta de débito y crédito.

Transferencias electrónicas, sujetas a los horarios y modalidades habituales de cada sistema.

El feriado fue comunicado por el Banco Central a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación mediante la Comunicación “A” 8487, emitida el 1° de octubre de 2026.

No obstante, el feriado bancario permanecerán cerradas todas las sucursales del sistema financiero, por lo que no habrá atención al público ni se podrán realizar operaciones presenciales, como depósitos por ventanilla, extracciones en cajas, apertura de cuentas, gestión de préstamos, firma de documentación o trámites comerciales.

Además, no se acreditarán operaciones que dependan de la compensación bancaria hasta el siguiente día hábil. En cambio, seguirán funcionando con normalidad los cajeros automáticos, el home banking, las aplicaciones móviles, las transferencias electrónicas y los pagos con tarjeta de débito y crédito, de acuerdo con la operatoria habitual de cada entidad.