En esta noticia Opciones de tratamiento y apoyo durante la menopausia

La menopausia es una etapa biológica crucial en la vida de las mujeres que trae consigo cambios hormonales significativos que afectan su salud y bienestar. Durante ese periodo, muchas mujeres experimentan un aumento de peso (especialmente en la zona abdominal) que puede resultar difícil de controlar, según explicó el informe Obesity and menopause publicado en la revista Science Direct.

Se trata de una etapa natural que suele presentarse entre los 45 y los 55 años, y durante este período disminuyen los niveles de estrógenos, hormonas que hasta entonces contribuyen a proteger la salud cardiovascular. Como resultado, el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares aumenta y puede acercarse al observado en los hombres.

Además de los cambios en el ciclo menstrual, la menopausia puede tener un impacto significativo en el bienestar físico y emocional. Se estima que cerca de 8 de cada 10 mujeres perciben que esta etapa afecta su calidad de vida. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los sofocos, las alteraciones del sueño, los cambios en el estado de ánimo, las migrañas y el aumento de peso.

Uno de los cambios que más preocupa a los especialistas es el incremento de la grasa abdominal. Este tipo de grasa no solo modifica la composición corporal, sino que también favorece procesos inflamatorios y se asocia con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Por eso, el aumento de peso durante la menopausia va mucho más allá de una cuestión estética: puede tener un impacto directo sobre la salud cardiometabólica y la calidad de vida de las mujeres.

Foto: Asociación obesidades en México.

Opciones de tratamiento y apoyo durante la menopausia

Junto con los cambios en el estilo de vida, existen tratamientos que pueden ayudar a las personas con sobrepeso u obesidad a alcanzar un mejor control del peso y de los problemas de salud asociados.

La semaglutida desarrollada por Novo, en su indicación para sobrepeso y obesidad, actúa sobre el cerebro, el intestino y el páncreas, aumentando la sensación de saciedad y ayudando a regular la glucosa.

De acuerdo con datos de los estudios STEP UP y SELECT, presentados en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO) 2026, las mujeres con obesidad tratadas con semaglutida lograron una pérdida de peso significativa y una reducción relevante del perímetro de cintura, un indicador vinculado al riesgo cardiovascular y a la acumulación de grasa visceral, además podría tener un impacto positivo en la disminución de los episodios de migraña, depresión y mejoras en la calidad de vida en general.

Es esencial abordar la menopausia y el aumento de peso como parte de un contexto más amplio de salud, y el acompañamiento de especialistas es fundamental en este camino. En este contexto, programas de cuidado a pacientes como Novo a la Par® brindan información y herramientas para acompañar a las personas en el seguimiento de sus tratamientos y en la adopción de hábitos saludables.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.