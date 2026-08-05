La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 5 de agosto de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) se abren en el mercado español a un precio de 12.71 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación de 326,525 acciones. Esta cifra refleja una variación del 0.59% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Caixabank SA alternó cinco caídas y cinco avances, con una racha bajista a mitad de periodo compensada por repuntes posteriores y un cierre con impulso alcista, sin tendencia neta clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank ha sido del 47.45%, lo que es notablemente superior a la volatilidad anual del 25.06%. Esta diferencia indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en comparación con su desempeño más estable del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.