En la apertura de mercados de este miércoles, 5 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,65 euros y registran un volumen de 107052 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,39% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, Iberdrola S.A. mostró volatilidad con ligero sesgo bajista: más caídas que alzas, una racha de tres descensos a mitad del periodo y un repunte final que no revierte el balance negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 10.42%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 14.77%. Dado que el 10.42% es menor que el 14.77%, podemos concluir que el comportamiento de la compañía en este periodo ha sido mucho más estable en comparación con el último año, indicando una menor cantidad de variaciones en su desempeño económico reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, representando la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene después de deducir todos los gastos operativos generales.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad, producida principalmente a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica y opera redes inteligentes.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con actividad en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Es una de las mayores eléctricas del mundo, cotiza en el Ibex 35 y destaca por su liderazgo en eólica y su apuesta por la descarbonización y el hidrógeno verde.