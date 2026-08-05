La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este miércoles, 5 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,71 euros y registran un volumen de 608562 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,57% en comparación con el día previo.

Predominan las subidas (7 frente a 3 bajadas): tras un inicio irregular y dos descensos seguidos a mitad de periodo, cierra con cinco avances consecutivos que sugieren un impulso alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 24.44%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 30.05%. Comparando ambas cifras, podemos observar que el 24.44% es menor que el 30.05%, lo que indica que, en el último año, el comportamiento del banco ha sido mucho más estable, evidenciando menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,71 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.