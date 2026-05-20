Los accionistas de Elea, uno de los laboratorios líderes de la Argentina, concretaron la compra del 90% de la brasileña Cellera Farma, en una operación que se estima en cerca de u$s 300 millones y marca el ingreso formal del grupo de las familias Sigman, Gold y Sielecki, al mayor mercado farmacéutico de América Latina. El fundador de la empresa brasileña, Omilton Visconde Junior, conservará el 10% de participación y continuará como CEO.

Cellera, fundada en 2017, cuenta con un portafolio que incluye marcas reconocidas en Brasil como Tylex, un analgésico, y Pamelor, un antidepresivo. Además, acaba de cerrar un contrato con la farmacéutica francesa Sanofi para distribuir y comercializar dos medicamentos en el mercado brasileño, lo que le permitirá sumar unos R$ 650 millones (cerca de u$s 130 millones) en ingresos anuales.

Según informó el diario brasileño Valor Econômico, la transacción ya recibió la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

Con ese acuerdo, la compañía prácticamente duplicará su tamaño y elevará su facturación anual hasta alrededor de R$ 1300 millones (unos u$s 260 millones).

La participación adquirida por los accionistas de Elea corresponde al fondo Principia Capital Partners —que controlaba el 79,9% de la empresa— y a otro 10% que pertenecía al hermano de Visconde Junior.

Como parte de la expansión regional, dos ejecutivos vinculados a Elea, Mathias Sielecki y Mariano Foglia, se mudarán a Brasil para incorporarse a la estructura de Cellera y acelerar el crecimiento del negocio, según explicó el medio brasileño.

“Entrar en Brasil era una aspiración de hace muchos años. Es el mayor mercado de la región, con compañías muy competitivas”, señaló Daniel Sielecki, director y accionista de Elea, en declaraciones a Valor Econômico.

El ejecutivo sostuvo además que la estrategia apunta a ampliar el portafolio de productos y desarrollar nuevas tecnologías para el mercado brasileño.

Elea factura actualmente cerca de u$s 800 millones anuales y, además del negocio farmacéutico, la familia Sielecki tiene inversiones en sectores como petróleo y gas, petroquímica y transporte de gas natural.

Por su parte, Visconde Junior explicó que Cellera nació con la estrategia de adquirir medicamentos maduros y estabilizar sus ventas, aunque el acuerdo con Sanofi representa un cambio de escala para la compañía. Entre los productos incorporados figuran Puran, líder en tratamientos de reposición hormonal en Brasil, y Zinpass, un medicamento para el colesterol.

“Es otro nivel de competencia. Cellera ya había duplicado su tamaño en 2019 y ahora vuelve a duplicarse”, afirmó el ejecutivo al medio brasileño. Según agregó, la compañía ya tiene en carpeta nuevos proyectos que podrían aportar otros u$s 100 millones en ingresos de mediano plazo.