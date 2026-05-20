La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este miércoles, 20 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.370, cifra que demuestra una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, continuando con el incremento observado en los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o expectativas optimistas en el mercado. La estabilidad en este crecimiento es esperanzadora, aunque se deberá monitorear para evaluar su sostenibilidad en el futuro.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad del dólar oficial en la última semana, con un 29.93%, es ligeramente mayor que la volatilidad anual, que se sitúa en 29.93%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: