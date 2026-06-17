Con cautela, los bancos del sistema financiero recibieron la decisión del BCRA que habilitó prestamos en dólares a empresas no exportadoras, siempre que cuenten con una garantía otorgada por un exportador con ingresos habituales de comercio exterior razonablemente vinculados a esa financiación. La medida respondió a un pedido de la Asociación de Bancos de Argentina. Pero después de resuelta, en el sistema financiero no aguardan movimientos “estructurales”.

El Central estableció como requisito que esos exportadores garantes del crédito deben contar con ingresos habituales provenientes de operaciones de comercio exterior con razonable relación con la financiación que contribuyan a realizar. “De esta forma se orientarían los recursos ociosos en moneda extranjera hacia otros sujetos sin afectar la capacidad de repago de esos depósitos. La norma tiene como marco el decreto 905/2002 del PE”, señalaron a El Cronista fuentes del BCRA.

No es un cambio estructural

El cambio implica que se puede aplicar la capacidad prestable de los depósitos en dólares a un no exportador, con garantía de un exportador, si bien no hay cambios en el marco prudencial del decreto 905/2002 (poscrisis 2001), que limita el crédito en dólares a generadores de divisas.

El BCRA habilitó que los bancos presten dólares a empresas no exportadoras, siempre que cuenten con una garantía otorgada por un exportador con ingresos habituales de comercio exterior razonablemente vinculados a esa financiación. La medida responde a un pedido de la Asociación de Bancos de Argentina.

En los bancos señalan que “podría aparecer alguna demanda específica por este canal, pero nada estructural”, según dijeron a El Cronista desde una entidad.

“Vemos positivo el avance, dado que facilita el financiamiento en dólares pero mantiene, a través de las garantías de exportadores, el match generación (a través en este caso de las garantías de exportadores) versus aplicación de fondos de depositantes en dólares”, analizaron en un banco.

Y destacaron que es importante para ellos mantener el espíritu de la norma del Central, que evita la generación de descalces. En ese sentido, las entidades no ven un fuerte cambio de la regulación.

Ampliar el universo elegible

“Es una ampliación del universo elegible, no un cambio de régimen”, aclaró una fuente bancaria. Y respecto a las expectativas señaló que “no esperamos una demanda significativa adicional de dólares por este cambio”. Consultadas las áreas comerciales, nadie tiene ni anticipa operaciones relevantes por esta vía.

“Lo más probable es que la norma responda a casos puntuales: por ejemplo, SPVs constituidos para proyectos RIGI, que al no ser exportadores no calificaban para crédito en dólares locales (hoy más baratos en términos relativos que el fondeo externo), y ahora podrían acceder con garantía de su exportador vinculado”, dijeron en un banco.

Un pedido de Adeba

En los bancos señalan que la medida responde a una demanda pública de Adeba en un contexto en que los bancos prestan solo el 55% de los depósitos en dólares contra el 85% en pesos. “Desde diciembre 2023, los depósitos en dólares crecieron 178% (a u$s 39.387 millones) y los préstamos 545% (a u$s 23.316 millones) (ver aparte).

Con esta medida, el Gobierno busca dar un destino a los dólares depositados que tienen los bancos, que crecieron en el último tiempo y están ociosos en las cuentas de muchos clientes en un contexto en que el financiamiento en pesos está frenado por el crecimiento de la morosidad, que afecta la política crediticia de los bancos presionando las tasas al alza, y las exigencias de encajes que mantiene el BCRA, que también resultan restrictivas para los préstamos.

Eso se combina con una escasez de pesos en la plaza, que el Gobierno mantiene por la vía de la absorción del Tesoro luego de las compras de reservas que realiza el Central. Esa es la contraparte de una mayor oferta de dólares traccionada por la nueva ola de emisión de obligaciones negociables que se ve en el último tiempo.