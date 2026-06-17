Aflojan las trabas a los créditos en dólares, pero los bancos no ven un cambio drástico
Los bancos recibieron con cautela la flexibilización del BCRA que permite otorgar créditos en dólares con aval de exportadores. Descartan un impacto significativo y creen que la medida agilizará casos puntuales
Los bancos recibieron con cautela la flexibilización del BCRA que permite otorgar créditos en dólares con aval de exportadores. Descartan un impacto significativo y creen que la medida agilizará casos puntuales