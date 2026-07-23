Este nuevo esquema tiene como objetivo asegurar que cada derechohabiente que solicite un crédito hipotecario lo realice con una comprensión total de sus derechos, responsabilidades y capacidades financieras.

Si tiene la intención de solicitar un crédito hipotecario en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con el propósito de adquirir, edificar o reformar su vivienda, es imperativo que tome nota de lo siguiente: el organismo público procederá a bloquear automáticamente cualquier trámite si el solicitante no presenta la constancia del curso “Saber más para decidir mejor”.

Este requisito, disponible en su totalidad en línea, es de carácter obligatorio y se aplica sin excepciones, sin importar que ya tenga listo el resto de su expediente.

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Por qué el Infonavit puede detener tu trámite de crédito si te falta un solo documento

Por otro lado, es importante señalar que existe un requisito previo al proceso de la solicitud de crédito: el trabajador debe haber alcanzado los 100 puntos del modelo T100. Sin este puntaje, el portal no habilitará el acceso a la fase de capacitación ni permitirá avanzar en la tramitación.

Solicitar un crédito hipotecario conlleva la asunción de una obligación financiera de largo plazo, que podría afectar las finanzas del trabajador durante varias décadas. Por ello, el organismo público diseñó un proceso de petición y incorporó un taller educativo como requisito previo y obligatorio, denominado “Saber más para decidir mejor”.

Conforme a los lineamientos oficiales, la falta de la constancia de participación en este curso detiene automáticamente el trámite.

Cabe destacar que no importa si ya has seleccionado la propiedad, reunido la documentación o si posees un avalúo vigente: sin el correspondiente certificado, el expediente queda suspendido.

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Trámite gratuito y 100% en línea: obtén tu constancia en minutos sin salir de casa

El proceso se lleva a cabo en el portal Mi Cuenta Infonavit, siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

Iniciar sesión en el portal empleando el Número de Seguridad Social (NSS) y la correspondiente contraseña.

Acceder a la pestaña “Quiero un crédito hipotecario” y seleccionar la opción “Curso saber más para decidir mejor”.

Completar todos los módulos, videos y materiales didácticos sin omitir ninguna sección, dado que el sistema registrará su progreso de visualización.

Una vez finalizado, el sistema habilitará el botón de “Descargar constancia” en formato PDF.

La ventaja es que la obtención de la constancia no tiene costo alguno y puede realizarse desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

Documentos indispensables que debes llevar al Centro de Servicio Infonavit para evitar retrasos en tu crédito

Es fundamental poseer la constancia, aunque no se considera el único requisito. Para poder presentarte en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) con tu expediente debidamente completo y evitar contratiempos, es imperativo que reúnas la siguiente documentación:

Avalúo vigente de la propiedad que deseas adquirir o remodelar.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor” (impresa o digital).

Acta de nacimiento original.

Este requisito se aplica a todas las modalidades de crédito, ya sea para la compra de una vivienda nueva o usada, construcción en terreno propio o remodelación del hogar. La ausencia de cualquiera de estos documentos, especialmente la constancia del curso, ocasionará la interrupción del proceso, impidiendo su continuación hasta que se subsane lo requerido.