El Estadio Azteca, situado en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Santa Úrsula Coapa, es un ícono del fútbol mundial. Este recinto se encuentra sobre la Calzada de Tlalpan, una de las arterias principales que conecta el centro histórico de la ciudad con el sur.

Con una capacidad de 87,000 espectadores, es el mayor estadio de México y ha sido designado como sede para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, donde albergará cinco partidos, convirtiéndose en el primer estadio en celebrar tres ediciones de la Copa del Mundo.

Este estadio es uno de los elegidos de Ciudad de México donde se jugarán parte de los 13 que tendrán lugar en el país.

Datos del estadio

Nombre oficial: Estadio Banorte

Estadio Banorte Ciudad: Ciudad de México

Ciudad de México País: México

México Capacidad: 87,000 espectadores

87,000 espectadores Año de inauguración: 1966

1966 Equipo habitual: Club América

Club América Partidos del Mundial 2026: 5

5 Superficie: Césped híbrido

Foto: Pexels.

¿Qué partidos se jugarán en él?

El Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, será una de las sedes destacadas en el Mundial 2026, albergando un total de cinco partidos. La programación incluye:

3 partidos de fase de grupos, incluyendo el debut de la Selección Mexicana y un encuentro más del Tri.

1 partido de dieciseisavos de final.

1 partido de octavos de final.

Con esta oferta, el Estadio Azteca se reafirma como un escenario fundamental en el calendario del torneo, ofreciendo a los aficionados una experiencia única durante el evento mundial.

Accesos al estadio

El Estadio Azteca cuenta con 30 accesos y entradas, incluyendo accesos viales y peatonales.

Se recomienda verificar la puerta asignada en la entrada antes de dirigirse al estadio.

Los accesos pueden variar según el evento, la entrada y la organización del Mundial.

Es importante llegar con antelación para evitar contratiempos y disfrutar del evento con tranquilidad.

Curiosidades del estadio Estadio Azteca

El Estadio Azteca, que será parte del Mundial 2026, se destaca no solo por su imponente capacidad, sino también por su rica historia. Desde su inauguración en 1966, ha sido testigo de numerosos eventos deportivos, incluyendo las finales de las Copas Mundiales de 1970 y 1986, consolidándose como un escenario emblemático.

Este recinto ha albergado a equipos icónicos como el Club América y la selección mexicana, convirtiéndose en un punto de encuentro para aficionados locales e internacionales. Su selección como sede para el próximo Mundial refuerza su estatus único en la historia del fútbol.

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