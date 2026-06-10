Primer acuerdo para aplicar el banco de horas: cómo funciona, qué cambia para los trabajadores y por qué genera debate
Mirgor acordó con Smata un esquema que permite compensar horas trabajadas y adecuar la jornada a los ciclos de producción. En diálogo con El Cronista, Julio E. Lalanne, abogado especialista en Derecho laboral, analizó qué cambia para empresas y trabajadores y cuáles son los riesgos que podría generar el nuevo sistema.
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